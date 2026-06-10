Somalia recibe como héroe a árbitro excluido por EUA del Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido como héroe nacional en Mogadiscio, luego de que autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada al país y quedara fuera del Mundial 2026.

Artan tenía previsto integrarse al grupo arbitral del torneo, donde habría hecho historia como el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo, pero su ingreso fue rechazado durante una revisión migratoria en el aeropuerto de Miami.

Un estadio lleno para respaldar al árbitro somalí

Tras su regreso a Somalia, miles de personas acudieron al Estadio Mogadiscio para rendirle homenaje entre banderas, ovaciones y mensajes de apoyo.

La recepción convirtió su exclusión mundialista en una muestra de orgullo nacional, ya que Artan era considerado una de las figuras deportivas más importantes del país y un símbolo para las nuevas generaciones.

Durante el acto, el silbante agradeció el respaldo de la afición y aseguró que no renunciará a su sueño de dirigir en el máximo escenario del futbol.

El árbitro viajó hacia Miami con visa estadounidense válida y acreditación oficial para participar en el torneo, pero fue sometido a una inspección secundaria por parte de autoridades migratorias.

De acuerdo con el propio Artan, permaneció alrededor de 11 horas bajo interrogatorio antes de que se le notificara que no sería admitido en Estados Unidos y posteriormente fuera enviado de regreso a Turquía.

Las autoridades estadounidenses argumentaron preocupaciones relacionadas con procesos de verificación de seguridad, aunque no se han dado a conocer públicamente pruebas específicas sobre los señalamientos.

FIFA no pudo intervenir en la decisión migratoria

El caso generó atención internacional porque Artan formaba parte del grupo de árbitros seleccionados para el Mundial y ya había sido reconocido como uno de los mejores silbantes del continente africano.

Sin embargo, la decisión migratoria impidió que pudiera participar en los entrenamientos previos y en la lista definitiva de oficiales del torneo.

El organismo rector del futbol señaló que no tiene facultades para revertir decisiones de admisión tomadas por los países anfitriones, por lo que el árbitro quedó fuera de la competencia.

La exclusión de Artan provocó reacciones del gobierno somalí, que expresó su respaldo al árbitro y lamentó que no pudiera representar al país en una cita histórica.

El caso también abrió un debate sobre los controles migratorios aplicados a participantes internacionales en eventos globales, especialmente cuando se trata de representantes de países sujetos a revisiones más estrictas.

Para Somalia, la presencia de Artan en el Mundial habría significado un logro deportivo sin precedentes, por lo que su regreso terminó convertido en un acto de unidad y reconocimiento nacional.

Artan promete buscar una nueva oportunidad

Pese al golpe que representó quedar fuera del torneo, el árbitro envió un mensaje de perseverancia a los jóvenes somalíes y aseguró que continuará trabajando para alcanzar una nueva oportunidad.

Su historia pasó de una controversia migratoria a un símbolo de resiliencia para Somalia, donde miles de aficionados lo ovacionaron como si hubiera regresado con una victoria.

Ahora, Artan buscará mantener su carrera internacional con la intención de volver a ser considerado para futuras competencias de máximo nivel.

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