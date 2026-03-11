Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_11_at_1_38_10_AM_11fe069e3c
Deportes

Otra victoria para Borregas: vencen a Halcones en basquetbol

El Tec de Monterrey venció a Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla, en la División I femenil de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil

  • 11
  • Marzo
    2026

En un partido disputado y con momentos de intensidad, las Borregas del Tec de Monterrey superaron 59-53 a Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla dentro de la División I femenil de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

El encuentro, celebrado en la Arena Wellness Center, se caracterizó por su constante intercambio de dominio, con siete cambios de liderazgo en el marcador y un empate, reflejo de lo parejo del enfrentamiento.

El Tec comenzó con fuerza y en los primeros cinco minutos tomó ventaja de 12-4. La entrenadora Sandra Rosales decidió rotar a sus jugadoras, pero la reacción de las Halcones no tardó en llegar, al encadenar varios encestes que redujeron la diferencia y obligaron al regreso de las titulares regiomontanas.

Al término del primer cuarto, las Borregas mantenían la delantera 21-16.

En el segundo periodo el partido cambió de tono. El dominio del Tec se redujo y comenzaron los cambios en el liderazgo del marcador. A mitad del cuarto, las locales apenas conservaban la ventaja 21-19, pero las Halcones ajustaron su ofensiva y cerraron la primera mitad arriba 27-24.

Tras el descanso, el duelo se tornó más físico. Hubo caídas constantes y mayor contacto en la duela. El Tec logró reorganizarse ofensivamente y recuperó el control del partido para cerrar el tercer periodo con ventaja de 50-40.

El último cuarto estuvo marcado por momentos ásperos, faltas frecuentes y tiempos muertos que cortaron el ritmo del juego. Aun con la presión de las visitantes, las Borregas lograron sostener la ventaja para asegurar el triunfo por 59-53.

Karina Esquer fue la máxima anotadora del Tec con 21 puntos, seguida por Ariana Mora. Por las Halcones, Luz Rojas encabezó la ofensiva con 13 unidades.

Por el equipo local iniciaron Paloma Figueroa, Ariana Mora, Laura Plascencia, Karina Esquer e Irais Aguilera. Las Halcones comenzaron con Sara Vega, Isabela Carbajal, Zurisadai Ruiz, Daniela Vargas y Alejandra Herrera, bajo la dirección del entrenador José Manuel Ordaz.

En el conjunto poblano destacaron los minutos en cancha de tres jugadoras: Isabela Carbajal (con 36 minutos y 59 segundos), Alejandra Herrera (con 35 minutos y 23 segundos) y Luz Rojas (con 31 minutos y 31 segundos).

En cuanto a la aportación de las bancas, el Tec sumó 22 puntos desde el relevo, mientras que la Universidad Interamericana registró 20.

FICHA
Basquetbol
ABE 2025-2026
Femenil
Fase regular
Monterrey 59-53 Puebla
Arena Wellness Center

ENTÉRATE
Así se movió el marcador, cuarto por cuarto:

Primer cuarto
ITESM 16
Interamericana 12

Segundo cuarto
ITESM 24
Interamericana 27

Tercer cuarto
ITESM 50
Interamericana 40

Cuarto cuarto
ITESM 59
Interamericana 53

Fotos: Eduardo Rojas


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_10_at_1_41_35_AM_21e1cb1fd0
‘Tope’ borrego y… ¡‘despluman’ a los Halcones!
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_59_52_AM_b133a97c99
Los Gallos salen 'bravos' y vencen a los Tigres
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_20_43_AM_5c053be11c
Fiesta en azul y blanco: Borregas vencen a Aztecas
publicidad

Últimas Noticias

Capirotada_a64b951ef2
Capirotada: el dulce y tradicional sabor de la Cuaresma
UAN_Leer_5dd938d897
Tendrá presencia CONARTE en la feria de UANLeer
firma_contrato_colaboracion_17_f9c986f03c
UANL y Fundación México Monterrey salvarán legado de las mujeres
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×