Otra victoria para Borregas: vencen a Halcones en basquetbol

En un partido disputado y con momentos de intensidad, las Borregas del Tec de Monterrey superaron 59-53 a Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla dentro de la División I femenil de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

El encuentro, celebrado en la Arena Wellness Center, se caracterizó por su constante intercambio de dominio, con siete cambios de liderazgo en el marcador y un empate, reflejo de lo parejo del enfrentamiento.

El Tec comenzó con fuerza y en los primeros cinco minutos tomó ventaja de 12-4. La entrenadora Sandra Rosales decidió rotar a sus jugadoras, pero la reacción de las Halcones no tardó en llegar, al encadenar varios encestes que redujeron la diferencia y obligaron al regreso de las titulares regiomontanas.

Al término del primer cuarto, las Borregas mantenían la delantera 21-16.

En el segundo periodo el partido cambió de tono. El dominio del Tec se redujo y comenzaron los cambios en el liderazgo del marcador. A mitad del cuarto, las locales apenas conservaban la ventaja 21-19, pero las Halcones ajustaron su ofensiva y cerraron la primera mitad arriba 27-24.

Tras el descanso, el duelo se tornó más físico. Hubo caídas constantes y mayor contacto en la duela. El Tec logró reorganizarse ofensivamente y recuperó el control del partido para cerrar el tercer periodo con ventaja de 50-40.

El último cuarto estuvo marcado por momentos ásperos, faltas frecuentes y tiempos muertos que cortaron el ritmo del juego. Aun con la presión de las visitantes, las Borregas lograron sostener la ventaja para asegurar el triunfo por 59-53.

Karina Esquer fue la máxima anotadora del Tec con 21 puntos, seguida por Ariana Mora. Por las Halcones, Luz Rojas encabezó la ofensiva con 13 unidades.

Por el equipo local iniciaron Paloma Figueroa, Ariana Mora, Laura Plascencia, Karina Esquer e Irais Aguilera. Las Halcones comenzaron con Sara Vega, Isabela Carbajal, Zurisadai Ruiz, Daniela Vargas y Alejandra Herrera, bajo la dirección del entrenador José Manuel Ordaz.

En el conjunto poblano destacaron los minutos en cancha de tres jugadoras: Isabela Carbajal (con 36 minutos y 59 segundos), Alejandra Herrera (con 35 minutos y 23 segundos) y Luz Rojas (con 31 minutos y 31 segundos).

En cuanto a la aportación de las bancas, el Tec sumó 22 puntos desde el relevo, mientras que la Universidad Interamericana registró 20.

FICHA

Basquetbol

ABE 2025-2026

Femenil

Fase regular

Monterrey 59-53 Puebla

Arena Wellness Center

ENTÉRATE

Así se movió el marcador, cuarto por cuarto:

Primer cuarto

ITESM 16

Interamericana 12

Segundo cuarto

ITESM 24

Interamericana 27

Tercer cuarto

ITESM 50

Interamericana 40

Cuarto cuarto

ITESM 59

Interamericana 53

Fotos: Eduardo Rojas

