Fiesta en azul y blanco: Borregas vencen a Aztecas

Las Borregas del Tec de Monterrey, campus Monterrey, controlaron el partido de principio a fin y superaron 53-36 a las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, en un duelo donde las quintetas titulares permanecieron la mayor parte del tiempo en la duela, pero el aporte ofensivo llegó desde la banca.

La coach Sandra Rosales abrió con Paloma Figueroa (jugó 28:02 minutos), Ariana Mora (jugó 24:43 minutos), Laura Plascencia (jugó 23:59), Karina Esquer (jugó 27:42 minutos) e Irais Aguilera (jugó 27:42 minutos), quienes sostuvieron la estructura del equipo regiomontano.

Por las poblanas, la entrenadora Angélica García envió de inicio a Julliett Rosas (jugó 30:49 minutos), Azul Montero (jugó 12:34 minutos), Andrea Vázquez (jugó 30:51 minutos), Yaretzi Hernández (jugó 27:04 minutos) y Alondra Girón (jugó 25:56 minutos).

Pese a la carga de minutos, la producción ofensiva fue moderada. Esquer fue la mejor anotadora del Tec con 11 puntos, mientras que por las Aztecas destacó Marcela Galicia, con 14 unidades en 28:20 minutos, aunque ingresó desde el banquillo.

El aporte de las suplentes fue determinante. La banca del Tec sumó 19 puntos, en tanto que las reservas de la UDLAP aportaron 22, reflejo de un encuentro donde las rotaciones incidieron más en el marcador que los cuadros iniciales.

El arranque marcó el rumbo del juego. Las Aztecas tuvieron un inicio discreto al registrar apenas dos puntos en los primeros cinco minutos y cerrar el primer cuarto con solo cuatro unidades, para una desventaja de 14-4.

Al medio tiempo, las Borregas ampliaron la diferencia a 26-15 y ya no soltaron la ventaja. Las visitantes lograron acercarse a nueve puntos, pero no pudieron comprometer el dominio local.

Al final, el conjunto regiomontano aseguró el triunfo 53-36.

El partido fue el sábado pasado en el Arena Wellness Center y forma parte de la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

