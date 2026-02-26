Podcast
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_59_52_AM_b133a97c99
Deportes

Los Gallos salen 'bravos' y vencen a los Tigres

El equipo varonil del Centro de Estudios Universitarios dominó la pizarra de principio a fin y se llevó el triunfo en el Gimnasio Luis Eugenio Todd

  • 26
  • Febrero
    2026

En un encuentro marcado por el choque constante y la disputa física bajo el aro, los Gallos del CEU se impusieron 99-74 a los Tigres de la UANL, dentro de la División I de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, en varonil.

Aunque el CEU ganó los cuatro parciales, el trámite del partido fue más cerrado de lo que sugiere el marcador final. Tigres peleó cada balón y mantuvo la presión durante buena parte del compromiso, especialmente en la primera mitad.

Desde el arranque, los Gallos tomaron la delantera. A los cinco minutos, la pizarra marcaba 19-11 a su favor. Al término del primer cuarto, ampliaron la ventaja a 29-19, diferencia que ya no perderían.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.59.52 AM.jpeg

En el segundo periodo, el CEU llegó a despegarse por 14 unidades (41-27), pero la reacción felina acortó distancias antes del descanso, dejando el marcador 48-38.

El tercer cuarto inclinó definitivamente la balanza. Los Gallos aumentaron su ventaja hasta cerrar ese parcial 78-55. En el último periodo administraron el ritmo del juego y sellaron el triunfo con el definitivo 99-74.

Bajo el tablero se vivió un duelo personal entre Mauricio Carrasco, de Tigres, y Emanuel Perinan, del CEU, los jugadores de mayor estatura en cada quinteta, quienes protagonizaron intensos enfrentamientos por la posición en la pintura.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.59.57 AM.jpeg

La intensidad también dejó saldo negativo. Samuel Bolio, del CEU, sufrió un esguince en la pierna izquierda tras una jugada accidental y tuvo que abandonar el partido con asistencia médica.

El entrenador Héctor Santos inició por Gallos con Héctor Sandoval, Emanuel Perinan, Carlos Aquino, Gustavo Reepem y Juan Lewis. Por Tigres, Jonathan Banda envió a la duela a Julio Rodríguez, Karol Cruz, Julio César Rodríguez, Mauricio Carrasco y René Ramos.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.59.55 AM.jpeg

En el apartado individual, Gustavo Reepem lideró la ofensiva del CEU con 24 puntos, seguido por Carlos Aquino con 20. Por la UANL, René Ramos aportó 17 unidades y Julio Rodríguez sumó 13.

Las bancas también respondieron en el momento decisivo: ambos equipos aportaron 35 puntos desde el relevo.

El encuentro se disputó en el gimnasio Luis Eugenio Todd, escenario de un duelo que dejó claro que, más allá del marcador, la intensidad fue protagonista.


Comentarios

Etiquetas:
