Afectado de Moca Verde exige devolución de fondos a Lobatón

En el proyecto del desarrollo de Moca Verde, Luis Morales invirtió algo más de $650,000 pesos: puso sus sueños y la ilusión de tener un departamento de lujo.

Pero el director de Proyectos 9, José Lobatón, incumplió con la entrega del inmueble, y ahora enfrenta un proceso legal por fraude.

Esa torre, como otros edificios de vivienda y comercios, debió entregarse entre el 2024 y 2025.

Morales es uno de los más de 100 afectados que ya interpusieron denuncia ante la Fiscalía.

Este miércoles, él acudió al Palacio de Justicia de Monterrey a la audiencia virtual en que la Fiscalía imputaría a Lobatón por fraude y a la que solo dejaron entrar a diez afectados, audiencia que finalmente se difirió para el 15 de mayo.

"No nos dejaron entrar, estuvimos en la sala unos minutos y posteriormente nos pidieron que saliéramos de la sala", explicó Morales.

Él ya no cree en promesas y les pidió a las autoridades proceder.

"Yo solamente pido lo justo, yo quiero mi dinero de vuelta, ya no hay relación, ya no hay confianza con ellos, yo invertí un poco más de 650 mil pesos en Moca Verde", exigió.

"(Pedimos) un poco de empatía y un poco de apoyo de la Fiscalía y de los jueces, que esto se resuelva; es todo lo que queremos: que todas las personas afectadas que invirtieron y que no vimos un patrimonio físicamente, que esto se solucione pronto".

Lo que él desea es que todo termine pronto, en favor de él y de los demás clientes.

"(Lobatón) a mí no me ha recibido personalmente; he sabido de otras personas que han hecho cita con él y han asistido, pero les han cancelado la cita el mero día cuando están ahí presentes en las oficinas, que no hay acceso", dijo.

"Tenemos totalmente confianza en que la Procuraduría y los jueces hagan su trabajo", aclaró.

La audiencia se difirió unos cuantos minutos antes de la hora convocada, sin detallarse los motivos. Y se reagendó para el 15 de mayo, que será el inicio de una serie de diligencias a celebrarse los días 20 y 27 de mayo y el 9 de junio, a fin de acelerar el proceso.

Los clientes reclaman a Lobatón al menos $400 millones de pesos por inversiones en departamentos y locales comerciales que no han sido entregados.

Actualmente, ocho desarrollos en Monterrey operados por Proyectos 9 están inconclusos o con las obras frenadas, dejando en la incertidumbre a decenas de familias.

Las torres bajo investigación son LaLo y LoLa, Sohl, Moca (Verde 490, Azul 377 y Amarillo 247), Volga y Las Palmas.

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