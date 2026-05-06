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Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026

PSG buscará defender el título europeo ante un Arsenal que regresan a una final continental tras 20 años; el duelo se jugará el 30 de mayo en el Puskás Arena

  • 06
  • Mayo
    2026

Para la final de la Champions League 2026, el Paris Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en una final en la que intentará revalidar su título, mientras que los "Gunners" volverán a una final después de 20 años.

Para llegar a esta instancia, el PSG tuvo que eliminar al Bayern Múnich en las semifinales después de empatar este miércoles 1-1 (6-5 global) para asegurar su lugar en el partido decisivo en el Puskas Arena de Budapest, el próximo 30 de mayo.

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, adelantó al PSG al minuto tres después de un veloz contraataque encabezado por Khvicha Kvaratskhelia. Harry Kane empató para el Bayern en el tiempo de descuento, pero el PSG avanzó por 6-5 en el global después de ganar un vibrante partido de ida 5-4.

Por su parte, el Arsenal superó al Atlético de Madrid 2-1 en el global en su semifinal.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League?

La final de este año se disputará en Budapest el 30 de mayo.

La hora del inicio se adelantó a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) después de que tradicionalmente se jugara a las 14:00 horas.

La UEFA indicó que este cambio busca mejorar la experiencia del día de partido para los aficionados y optimizar la logística, incluido el transporte público.

¿Quién encabezará el espectáculo previo a la final de la Champions?

La banda de rock The Killers actuará esa noche. En años recientes, Linkin Park y Lenny Kravitz han encabezado el show.

Historial de los finalistas

El Arsenal está en la final por primera vez desde 2006, siendo apenas su segunda presencia en un duelo por el título continental y nunca ha ganado la principal competición europea de clubes, tras perder ante el Barcelona hace 20 años.

El equipo del español Mikel Arteta fue derrotado en las semifinales del año pasado por el PSG, que venció al Inter de Milán 5-0 en la final para levantar el trofeo por primera vez.

Desde que el torneo fue rebautizado como la Liga de Campeones en la temporada 1992-93, solo el Real Madrid ha revalidado el título, al ganarlo tres veces consecutivas en 2016, 2017 y 2018.

El PSG perdió la final de 2020 ante el Bayern.

Sede de la final de la Champions, el Puskás Arena

El estadio cuenta con una capacidad para 67,000 espectadores y fue inaugurado en 2019.

El inmueble fue construido en el mismo emplazamiento del anterior Ferenc Puskás Stadion, llamado así por el ícono de la selección de Hungría y del Real Madrid, que ganó tres Copas de Europa como jugador.

Ganadores recientes de la Champions

AñoCampeón
2025PSG
2024Real Madrid
2023Manchester City
2022Real Madrid
2021Chelsea

Más títulos de la Champions/ Copa de Europa

TítulosClub
15Real Madrid
7Milan
6Bayern Múnich, Liverpool
5Barcelona
4Ajax
3Manchester United, Inter de Milán

¿Dónde es la final de la Champions 2027?

La final de 2027 se disputará en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Será la segunda vez que albergue la final, después de haber sido sede del duelo definitivo de 2019 entre Liverpool y Tottenham.

La ciudad de Madrid ha acogido la final en cinco ocasiones anteriores.


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