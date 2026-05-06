Tigres, Toluca y LAFC disputan localía de la final de la Concacaf

Tigres UANL ya aseguró su lugar en la gran final de la Concachampions 2026 tras vencer por marcador global 2-0 al conjunto de Nashville SC, pero todavía existe una incógnita importante rumbo al partido por el título: ¿dónde se jugará la final?

La respuesta dependerá completamente de lo que ocurra esta noche en el duelo entre Toluca y LAFC, ya que el resultado no solo definirá al segundo finalista, sino también al club que obtendrá el derecho de ser anfitrión en el encuentro definitivo del torneo de la Concacaf.

A diferencia de ediciones anteriores, la final del certamen se disputa a partido único, por lo que terminar en la cima de la tabla de rendimiento puede representar una ventaja clave para levantar el trofeo continental.

¿Cómo se define la sede de la final?

El reglamento de la Concacaf establece que el equipo con mejor rendimiento acumulado en las rondas eliminatorias obtiene la localía para la final.

La clasificación se determina mediante un sistema de puntos:

Victoria: 3 puntos

3 puntos Empate: 1 punto

1 punto Derrota: 0 puntos

En caso de empate, los criterios de desempate son diferencia de goles, goles anotados, goles como visitante, número de victorias y fair play.

Previo al encuentro entre Toluca y LAFC, la tabla acumulada marcha de la siguiente manera:

Tigres: 12 puntos y diferencia de +3

12 puntos y diferencia de +3 LAFC: 11 puntos y diferencia de +5

11 puntos y diferencia de +5 Toluca: 8 puntos y diferencia de +2

¿Qué necesita Tigres para jugar la final en el Universitario?

El conjunto felino todavía tiene posibilidades de recibir la final en el Estadio Universitario, aunque depende completamente del resultado del partido entre Toluca y LAFC.

Para que la final se dispute en San Nicolás, LAFC debe quedar eliminado y, además, Toluca no debe superar a Tigres en la tabla acumulada.

Escenarios como un triunfo escarlata por marcador corto podrían favorecer a los regiomontanos. Por ejemplo, un 1-0 que le dé el pase a Toluca mantendría a Tigres por encima en puntos.

Incluso existen combinaciones donde los Diablos Rojos avanzarían en tiempos extras o penales sin alcanzar el rendimiento total de los auriazules.

¿Qué necesita Toluca para llevar la final al Nemesio Diez?

El panorama para los diablos es un poco más exigente. Toluca no solo necesita eliminar a LAFC, sino hacerlo con un marcador que le permita superar a Tigres en puntos o diferencia de goles.

Por ello, una victoria amplia podría ser determinante.

Marcadores como 2-0, 3-1 o 4-2 colocarían al conjunto escarlata en posición favorable para recibir la final en el Estadio Nemesio Diez, uno de los escenarios más complicados del futbol mexicano por la altura y la presión de su afición.

La diferencia de goles podría terminar siendo el factor que defina la sede del partido más importante del torneo.

LAFC tiene en sus manos la localía

El club angelino llega al encuentro con el escenario más favorable.

Si LAFC gana o incluso empata ante Toluca, asegurará automáticamente la localía para la final debido a que alcanzaría o superaría los números de Tigres en la clasificación acumulada.

Eso provocaría que la final de la Concachampions 2026 se juegue en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Actualmente, el conjunto estadounidense tiene ventaja en la serie y además posee mejor diferencia de goles que Tigres, situación que le da una posición privilegiada rumbo al partido definitivo.

La Concacaf todavía podría intervenir

Aunque el reglamento favorece al equipo con mejor rendimiento, la propia Concacaf mantiene la facultad de mover la final a una sede neutral por cuestiones comerciales, logísticas o de seguridad.

Sin embargo, hasta el momento todo apunta a que la localía sí será respetada y dependerá directamente de lo que ocurra entre Toluca y LAFC.

Por ahora, Tigres ya está instalado en la final, asi que lo único que falta por conocer es si la disputa por el título continental llegará al Universitario, al Nemesio Diez o al BMO Stadium.

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