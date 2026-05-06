Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_COLLAGE_4324a4ba9b
Deportes

Tigres, Toluca y LAFC disputan localía de la final de la Concacaf

El conjunto felino todavía tiene posibilidades de recibir la final en el Estadio Universitario, aunque depende del resultado del partido entre Toluca y LAFC

  • 06
  • Mayo
    2026

Tigres UANL ya aseguró su lugar en la gran final de la Concachampions 2026 tras vencer por marcador global 2-0 al conjunto de Nashville SC, pero todavía existe una incógnita importante rumbo al partido por el título: ¿dónde se jugará la final?

La respuesta dependerá completamente de lo que ocurra esta noche en el duelo entre Toluca y LAFC, ya que el resultado no solo definirá al segundo finalista, sino también al club que obtendrá el derecho de ser anfitrión en el encuentro definitivo del torneo de la Concacaf.

A diferencia de ediciones anteriores, la final del certamen se disputa a partido único, por lo que terminar en la cima de la tabla de rendimiento puede representar una ventaja clave para levantar el trofeo continental.

¿Cómo se define la sede de la final?

El reglamento de la Concacaf establece que el equipo con mejor rendimiento acumulado en las rondas eliminatorias obtiene la localía para la final.

La clasificación se determina mediante un sistema de puntos:

  • Victoria: 3 puntos
  • Empate: 1 punto
  • Derrota: 0 puntos

En caso de empate, los criterios de desempate son diferencia de goles, goles anotados, goles como visitante, número de victorias y fair play.

Previo al encuentro entre Toluca y LAFC, la tabla acumulada marcha de la siguiente manera:

  • Tigres: 12 puntos y diferencia de +3
  • LAFC: 11 puntos y diferencia de +5
  • Toluca: 8 puntos y diferencia de +2

¿Qué necesita Tigres para jugar la final en el Universitario?

El conjunto felino todavía tiene posibilidades de recibir la final en el Estadio Universitario, aunque depende completamente del resultado del partido entre Toluca y LAFC.

Para que la final se dispute en San Nicolás, LAFC debe quedar eliminado y, además, Toluca no debe superar a Tigres en la tabla acumulada.

Escenarios como un triunfo escarlata por marcador corto podrían favorecer a los regiomontanos. Por ejemplo, un 1-0 que le dé el pase a Toluca mantendría a Tigres por encima en puntos.

Incluso existen combinaciones donde los Diablos Rojos avanzarían en tiempos extras o penales sin alcanzar el rendimiento total de los auriazules.

¿Qué necesita Toluca para llevar la final al Nemesio Diez?

El panorama para los diablos es un poco más exigente. Toluca no solo necesita eliminar a LAFC, sino hacerlo con un marcador que le permita superar a Tigres en puntos o diferencia de goles.

Por ello, una victoria amplia podría ser determinante.

Marcadores como 2-0, 3-1 o 4-2 colocarían al conjunto escarlata en posición favorable para recibir la final en el Estadio Nemesio Diez, uno de los escenarios más complicados del futbol mexicano por la altura y la presión de su afición.

La diferencia de goles podría terminar siendo el factor que defina la sede del partido más importante del torneo.

LAFC tiene en sus manos la localía

El club angelino llega al encuentro con el escenario más favorable.

Si LAFC gana o incluso empata ante Toluca, asegurará automáticamente la localía para la final debido a que alcanzaría o superaría los números de Tigres en la clasificación acumulada.

Eso provocaría que la final de la Concachampions 2026 se juegue en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Actualmente, el conjunto estadounidense tiene ventaja en la serie y además posee mejor diferencia de goles que Tigres, situación que le da una posición privilegiada rumbo al partido definitivo.

La Concacaf todavía podría intervenir

Aunque el reglamento favorece al equipo con mejor rendimiento, la propia Concacaf mantiene la facultad de mover la final a una sede neutral por cuestiones comerciales, logísticas o de seguridad.

Sin embargo, hasta el momento todo apunta a que la localía sí será respetada y dependerá directamente de lo que ocurra entre Toluca y LAFC.

Por ahora, Tigres ya está instalado en la final, asi que lo único que falta por conocer es si la disputa por el título continental llegará al Universitario, al Nemesio Diez o al BMO Stadium.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_rayadas_4147f9b954
Rayadas abre fuego en la semifinal ¡Con un clásico!
deportes_champions_3_803e8c0bf0
Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026
H_Hq_Jx_Sp_Xc_Ag4_D_Ss_3814de7f2f
PSG elimina al Bayern y quiere el bicampeonato de Champions
publicidad

Últimas Noticias

ba882c8e_8a11_4e2f_8579_77be746fd4ef_45bf6b1a6b
McAllen inaugura la quinta Semana Binacional del Deporte
mundial_clases_c1b294abca
SEP adelanta cierre de ciclo escolar al 5 de junio por Mundial
7fae016d_db13_414a_8f63_e1517b610e17_f2aad074ac
Cerrarán vialidades del centro de Ramos Arizpe por concierto
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×