Pato O’Ward se posiciona como el líder en la Indycar

El piloto regiomontano Pato O’Ward se alzó esta tarde con el segundo lugar en el Texas Motor Speedway.

El corredor tuvo un desempeño destacable este domingo en la temporada 2023 de la Indycar, donde se posicionó en el segundo puesto tras conseguir una bandera amarilla que le arrebató la posibilidad de ganar la carrera, en la recta final.

A pesar de no llegar en primero, O’Ward lidera hasta el momento la temporada, siendo así la gran apuesta para lograr el campeonato de la Indycar Series.

We leave with our heads held up high. Damn good start to the year so far. We will keep pushing🥊



Nos vamos de Texas con la cabeza en alto. Seguiremos empujando, que llevamos un excelente inicio de temporada👊🏻 pic.twitter.com/EDFiT7lOcP