rayados_protesta_barrial1_3df56c10de
Deportes

Protestan seguidores de Rayados afuera de El Barrial

Seguidores de Rayados acudieron a las instalaciones de El Barrial para manifestarse en contra del club y de su accionar en el actual torneo Clausura 2026

  • 25
  • Febrero
    2026

Un grupo de seguidores de Rayados realizó una protesta afuera de El Barrial, durante esta mañana, ante el mal paso del equipo en este torneo.

Portando mantas con frases como “El Monterrey no es marketing” y “Dejen de vender humo A que juega Mty???”, el grupo de seguidores se apostó al paso de los jugadores al finalizar la práctica.

rayados-protesta-barrial2.jpeg

Los hinchas presentes manifestaron su inconformidad ante la actualidad que vive el club en el presente torneo Clausura 2026.

Algunos jugadores accedieron a detenerse a la salida del centro de entrenamiento para firmar autógrafos y tomarse fotos mientras que a poco metros se llevaba a cabo la protesta.

La derrota de Rayados por 2-0 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el domingo pasado caló hondo en los fanáticos de la Pandilla ante la exhibición de futbol brindada.

Fuera de zona de liguilla

Con el descalabro, Monterrey cayó al noveno puesto de la tabla general, con 10 puntos de 21 disputados, fuera de los puestos de liguilla.

En la fecha 8, el próximo sábado 28 de este mes, la Pandilla recibe al Cruz Azul a las 19:00 horas en el “Gigante de acero”

 


Comentarios

