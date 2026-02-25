¡De locura! Atalanta elimina a Borussia Dortmund de ultimo minuto

Atalanta firmó una de las noches más intensas de su historia reciente en competiciones europeas al derrotar 4-1 al Borussia Dortmund en el Gewiss Stadium y sellar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones con un global de 4-3.

El boleto se definió en el octavo minuto de compensación después de los últimos 90 minutos, cuando Lazar Samardzic convirtió un penalti señalado tras revisión en el VAR, desatando la euforia en las tribunas.

La jugada que originó la sanción estuvo envuelta en polémica: en un intento por despejar un centro, Remy Bensabaini impactó con la pierna la cabeza de Nikola Krstovic, acción que inicialmente fue marcada como tiro de esquina, pero que terminó en pena máxima y segunda amarilla para el defensor del conjunto alemán.

Remontada tras la derrota en la ida

El conjunto italiano llegó al encuentro con la obligación de revertir el 2-0 sufrido en Alemania; desde el arranque mostró una postura ofensiva y encontró recompensa antes del descanso con anotaciones de Gianluca Scamacca y Davide Zappacosta, igualando la eliminatoria.

En la segunda mitad, Mario Pašalić apareció con un certero cabezazo al minuto 57 para colocar a los locales momentáneamente en ventaja global. Sin embargo, el Dortmund reaccionó desde el banquillo y Karim Adeyemi al minuto 75 firmó el tanto que empató la serie 3-3, dejando la sensación de que la prórroga era inevitable.

Cuando el reloj ya había superado el tiempo agregado, un error del guardameta Gregor Kobel permitió a Atalanta lanzar una última oportunidad para atacar al conjunto alemán, lo que llevó a la acción que derivó en el penalti que cambió la historia del cruce.

Italia mantiene presencia en la élite europea

El triunfo resultó significativo para el fútbol italiano, que veía amenazada su continuidad en la fase eliminatoria. Napoli, campeón reciente de la Serie A, quedó fuera tras una fase de liga irregular, mientras que Inter de Milán fue sorprendido en el repechaje por el noruego Bodø/Glimt.

Con la eliminación del Dortmund, Atalanta aseguró que Italia mantenga representación en los octavos, instancia a la que regresa por primera vez desde la temporada 2020-21, donde fueron eliminados por el Real Madrid 4-1 por marcador global.

El equipo dirigido por Rafaelle Palladino conocerá a su próximo rival en el sorteo programado para el viernes, donde podría medirse ante grandes clubes como Arsenal o Bayern Múnich.

Más allá del rival que depare el destino, la clasificación confirma el crecimiento sostenido de Atalanta en el panorama continental, respaldado por un proyecto deportivo que combina talento joven, intensidad táctica y una identidad ofensiva que volvió a quedar de manifiesto en una noche inolvidable en Bérgamo.

