Jaguars y Commanders jugarán en Londres en la temporada 2026

La National Football League (NFL) anunció que los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders participarán en los tres partidos que la liga celebrará en Londres durante la temporada 2026.

"Los partidos de la NFL en Londres reúnen a aficionados de todo el Reino Unido y del extranjero y tienen un papel fundamental para conectar con nuestros aficionados, además de crear nuevas audiencias e impulsar la afición por la NFL en este mercado", afirmó en un comunicado el director general de la NFL en Reino Unido e Irlanda, Henry Hodgson.

Tres juegos en dos sedes

Para 2026, la NFL tiene programados tres partidos en la capital británica: dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en el Wembley Stadium.

Los Jaguars disputarán dos de esos encuentros, que se sumarán a los 14 juegos de temporada regular que han jugado en Londres desde 2013. Su aparición más reciente fue el año pasado, cuando cayeron 35-7 ante los Los Angeles Rams.

"La temporada pasada fue mi primera experiencia en Londres como entrenador de los Jaguars y mi primera impresión fue que Londres es, sin duda, nuestro segundo hogar", dijo Coen, quien destacó el entusiasmo con el que los aficionados los han cobijado.

Commanders refuerzan su proyección global

Para Washington, el duelo de 2026 será su tercer partido internacional. El equipo jugó previamente en Londres en 2016 y en Madrid la temporada pasada.

"El viaje a Madrid de la temporada pasada fue inolvidable. Jugar el primer partido de temporada regular de la NFL en España y experimentar la pasión de la afición fue realmente especial y reafirmó la fuerza y el entusiasmo por los Commanders y la NFL a nivel mundial", dijo el socio director de los Commanders, Josh Harris.

El socio director Josh Harris calificó la experiencia internacional como clave para fortalecer la base de seguidores del club y aseguró que la nueva visita a Londres ayudará a conectar con más comunidades en el Reino Unido y el mundo.

"Londres alberga a una de las aficiones más apasionadas del mundo. Agradecemos la oportunidad de traer a los Commanders. Este viaje representa otro momento significativo para conectar con nuevas comunidades, fortalecer relaciones y seguir ampliando nuestra base de aficionados en el Reino Unido y en todo el mundo", concluyó el directivo.

