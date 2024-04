Queda 'Checo' Pérez tercer lugar en el GP de China

El piloto mexicano Checo Pérez, de Red Bull Racing, se destacó nuevamente al alcanzar el podio en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, celebrado en el circuito de Shanghái.

Pérez finalizó en la tercera posición, siendo superado solo por su compañero de equipo, Max Verstappen, quien se llevó la victoria, y por el británico Lando Norris de McLaren, que aprovechó las circunstancias de la carrera de manera óptima.

A pesar de comenzar la carrera desde la segunda posición, Pérez fue rebasado en la primera curva por Fernando Alonso de Aston Martin, pero rápidamente recuperó el segundo puesto al adelantar al bicampeón mundial.

Sin embargo, algunas banderas amarillas complicaron su avance, relegándolo temporalmente detrás de Charles Leclerc y Lando Norris. Pérez logró remontar y asegurarse el tercer lugar al superar a Leclerc en la vuelta 39, aunque continuó intentando alcanzar a Norris hasta el final.

What a complicated race, we struggled with the tires on our first stint and were really unlucky with the safety car, but I’m glad that we managed to get my first podium in China and important points for the team.

