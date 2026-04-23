Filas en cruces fronterizos golpean economía de Matamoros

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Héctor Castillo, señaló que las largas filas en los puentes internacionales no solo afectan el regreso de personas hacia Estados Unidos, sino también la llegada de visitantes a Matamoros, impactando directamente al comercio local.

Comerciantes buscan alternativas ante baja afluencia

Explicó que, de acuerdo con sondeos realizados por el organismo, en horarios pico muchas personas optan por evitar cruzar hacia la ciudad debido a los largos tiempos de espera, lo que reduce la afluencia de clientes en los negocios.

“Hay personas que le piensan para venir hacia acá con nosotros”, expresó, al destacar que esta situación ha obligado a los comerciantes a buscar alternativas para mantener el flujo de consumidores.

En ese sentido, indicó que algunas empresas han implementado estrategias como convenios de transporte para facilitar el traslado de clientes hacia establecimientos comerciales, con el objetivo de mitigar las afectaciones.

Persisten afectaciones en la economía local

Finalmente, reiteró que la problemática en los cruces fronterizos ya suma varios días y continúa repercutiendo en la dinámica económica de Matamoros, por lo que el sector comercial insiste en la necesidad de soluciones que agilicen el tránsito.

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