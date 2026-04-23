Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
22222_e3f358e5e9
Tamaulipas

Filas en cruces fronterizos golpean economía de Matamoros

La problemática en los cruces fronterizos ya suma varios días y continúa repercutiendo en la dinámica económica de Matamoros

  • 23
  • Abril
    2026

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Héctor Castillo, señaló que las largas filas en los puentes internacionales no solo afectan el regreso de personas hacia Estados Unidos, sino también la llegada de visitantes a Matamoros, impactando directamente al comercio local.

Comerciantes buscan alternativas ante baja afluencia

Explicó que, de acuerdo con sondeos realizados por el organismo, en horarios pico muchas personas optan por evitar cruzar hacia la ciudad debido a los largos tiempos de espera, lo que reduce la afluencia de clientes en los negocios.

“Hay personas que le piensan para venir hacia acá con nosotros”, expresó, al destacar que esta situación ha obligado a los comerciantes a buscar alternativas para mantener el flujo de consumidores.

Captura de pantalla 2026-04-23 194136.png

En ese sentido, indicó que algunas empresas han implementado estrategias como convenios de transporte para facilitar el traslado de clientes hacia establecimientos comerciales, con el objetivo de mitigar las afectaciones.

Persisten afectaciones en la economía local

Finalmente, reiteró que la problemática en los cruces fronterizos ya suma varios días y continúa repercutiendo en la dinámica económica de Matamoros, por lo que el sector comercial insiste en la necesidad de soluciones que agilicen el tránsito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

petro_delcy_rodriguez_4e5b6a2edc
Recibe Delcy Rodríguez a Petro en Caracas tras caída de Maduro
Captura_de_pantalla_2026_04_23_192645_069c1e959f
Ampliaciones industriales impulsan empleo en Matamoros
Whats_App_Image_2026_04_23_at_4_45_34_PM_fa298c3c67
Presidente de Sociedad de Alumnos del Tec Victoria rechaza fraude
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
HECHO_EN_NUEVO_LEON_CRECE_Y_SE_FORTALECE_SAMUEL_GARCIA_2_fe94223a2c
Invita Mariana Rodríguez a Hecho en Nuevo León Mundialista
Claudia_Sheinbaum_llamada_2ca21a54fc
Acuerdan Claudia Sheinbaum y Mark Carney cooperación económica
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×