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Raúl 'Tala' Rangel despierta interés de clubes en Europa

En torneos recientes, ha superado los 20 partidos disputados, manteniendo varias porterías en cero y un porcentaje de atajadas competitivo dentro de la Liga MX

  • 02
  • Abril
    2026

El actual portero titular de Chivas, Raúl “Tala” Rangel, comienza a posicionarse como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional, luego de despertar el interés de distintos clubes europeos que ya siguen de cerca su evolución rumbo al Mundial de 2026.

Su consolidación en la Liga MX y sus recientes actuaciones con la Selección Mexicana han colocado su nombre en el radar de equipos en Portugal, Países Bajos y otras ligas del continente europeo.

Sporting y Feyenoord encabezan el interés europeo

El Sporting de Lisboa es el club que ha mostrado mayor seguimiento sobre el arquero mexicano, con reportes que señalan un sondeo directo para conocer su situación contractual y condiciones de una posible transferencia.

En paralelo, el Feyenoord también ha puesto atención en el guardameta, acercándose a su entorno como parte de un monitoreo constante, aunque sin que exista una negociación formal hasta el momento.

Otros equipos de Europa también lo tienen en carpeta, aunque su interés se mantiene en fase de observación, a la espera de su desempeño en los próximos meses.

Copenhague se une por interés del guardameta

El club de Dinamarca también ha mostrado un interés auténtico por el joven arquero, para que se integre a las filas del equipo danés para la temporada 2026/27.

Sin embargo, la negociación no llegó a ningún tipo de avance, ya que Chivas no estuvo de acuerdo con el ofrecimiento establecido al considerar que fue poco el ingreso económico que el equipo mexicano recibiría a cambio del guardameta.

Chivas fija postura: no saldrá por cualquier oferta

Ante el interés internacional, Chivas mantiene una postura clara, Rangel no saldrá a bajo costo, considerando su importancia dentro del proyecto deportivo y su proyección a futuro.

De acuerdo con reportes, el valor de mercado del arquero ronda los 6 millones de dólares, pero el club rojiblanco pediría entre 10 y 12 millones para negociar su salida, cifra que podría incrementarse dependiendo de su rendimiento.

Además, el guardameta tiene contrato vigente hasta 2028, lo que fortalece la posición del club ante cualquier intento de fichaje desde el extranjero.

De Liga de Expansión a figura en Liga MX

La proyección de Rangel es resultado de un proceso formativo dentro de la cantera de Chivas, donde se desarrolló en distintas categorías antes de dar el salto al futbol profesional.

Su crecimiento incluyó un paso clave por el Tapatío en la Liga de Expansión, donde sumó minutos y experiencia que le permitieron consolidarse como una opción real para el primer equipo.

Su debut en Liga MX llegó en octubre de 2023, y en menos de un año logró adueñarse de la titularidad, destacando por su seguridad bajo el arco y capacidad de respuesta en momentos clave.

Estadísticas respaldan su crecimiento

El rendimiento del “Tala” Rangel ha sido consistente en el futbol mexicano, con números que lo colocan entre los porteros más confiables de su generación.

En torneos recientes, ha superado los 20 partidos disputados, manteniendo varias porterías en cero y un porcentaje de atajadas competitivo dentro de la Liga MX.

Su desempeño también ha sido clave en partidos de alta exigencia, lo que ha incrementado su valor y llamado la atención de visores internacionales.

El Mundial 2026, factor clave para su futuro

El futuro de Raúl Rangel podría definirse tras el Mundial de 2026, torneo que representa la mayor vitrina para consolidar su salto al futbol europeo.

Si logra mantenerse como una de las principales opciones en la portería de la Selección Mexicana, y obtiene un rendimiento positivo dentro de la justa mundialista, su valor podría incrementarse significativamente y abrir la puerta a negociaciones formales con clubes del extranjero.

Por ahora, el interés es real, pero su salida dependerá tanto de su rendimiento como de las condiciones económicas que puedan cumplir los equipos interesados. 


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