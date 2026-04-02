Wall Street modera pérdidas al cierre pese a subida de petróleo

Wall Street moderó sus pérdidas este jueves al cerrar mixto, mientras que el petróleo intermedio de Texas se disparó hasta los $111 dólares por barril.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.13% hasta 46,504 unidades

: sube 0.13% hasta 46,504 unidades S&P 500 : sube 0.11% hasta 6,582 unidades

: sube 0.11% hasta 6,582 unidades Nasdaq: sube 0.18% hasta 21,879 unidades

Pese a que la subida del petróleo a $100 dólares por barril hizo que el lunes Wall Street cerrase mixto, el optimismo por un posible cese de las hostilidades en Medio Oriente llevó a los índices a despedir varias sesiones en verde esta semana.

Sin embargo, la esperanza se redujo tras el mensaje a la nación de Trump de este miércoles, en el que aseguró que seguirá atacando Irán "con dureza" hasta completar sus objetivos, que calculó completará en "dos o tres semanas".

Además, el presidente no ofreció detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

El oro perdía 2.36%, hasta los $4,699 dólares la onza y la plata caía 4.3%, hasta los $72.82 dólares la onza.

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