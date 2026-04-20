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'Y ya lo ve y ya lo ve… ¡es pa’Rayados que lo mira por TV!'

Monterrey se quedó sin posibilidad matemática de calificar a la Liguilla, luego de la victoria del Atlas de visita ante Santos Laguna, en la Fecha 15

  • 20
  • Abril
    2026

Rayados, nos vemos en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Y es que el Monterrey, que perdió 3-1 ante Pachuca el sábado pasado en el ‘Gigante de acero’, en juego de la Fecha 15 de la fase regular del Torneo Clausura 2026, quedó este domingo sin posibilidad matemática de meterse a la Liguilla.

Esto, gracias a la victoria del Atlas por 1-0 ante Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila, con gol de Manuel Cappaso al minuto 20.

Con el triunfo en la Comarca Lagunera, los Rojinegros llegaron a 22 unidades, se colocarán en sitio siete de la Tabla General… y mandaron al León, que también tiene 22 puntos, al puesto ocho por el tema de la diferencia de goles.

Con esto, Rayados, que se ubica en el sitio 14 del pelotón, está a siete puntos del octavo puesto... con solo seis unidades por disputar. La última vez que Rayados no clasificó fue en el Torneo Apertura 2016.

Hace 'eco' en Tigres

Esta acción, del triunfo de los Rojinegros ante los Guerreros, afecta a Tigres, que salió de zona de clasificación.

En este momento, los auriazules, que el sábado pasado empataron 1-1 en su visita a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, son sitio nueve de la clasificación con 21 unidades.

Sin embargo, los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) aún tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la postemporada.

Y un juego clave será el de este miércoles al visitar al Atlas en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas, en jornada de mitad de semana (la 16), que forma parte de la última fecha doble de este certamen.

 


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