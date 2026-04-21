Rayados canta ‘Claro que sé perder’, de Franco De Vita

Existe una canción del cantante venezolano Franco De Vita que reza en una de sus estrofas: “Claro que sé perder...”.

Esta frase le queda ad hoc a la situación que vive Rayados en el actual año futbolístico, correspondiente a los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, ya que registra 12 derrotas en partidos de fase regular: cuatro en el Apertura y ocho en el Clausura, certamen en el cual le restan dos duelos por disputar: este martes ante Puebla en casa (Jornada 16) y el domingo de visita ante Santos (en la Fecha 17).

Esta docena de tropiezos es la cifra más alta de los recientes 10 ciclos: del 2015-2016 a la fecha.

El último ciclo más perdedor había sido el 2014-2015, con un total de 13 descalabros: seis en el Apertura 2014 y siete en el Clausura 2015.

Ya fuera de toda posibilidad de calificar a la Liguilla, este martes a las 21:05 horas Monterrey recibe a los de la Angelópolis en el “Gigante de acero”, en duelo de la Fecha 16 del actual campeonato mexicano, penúltima de la fase regular.

Este será el último cotejo de La Pandilla en casa en este certamen del campeonato mexicano.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 16

Rayados vs. Puebla

“Gigante de Acero”

21:06 horas

TUDN y VIX

Entérate

Esta es la cantidad de derrotas de Rayados en juegos de fase regular, en los recientes 10 años futbolísticos de la Liga MX:

Ciclo 2015-2016: 10 derrotas (seis en el Apertura y cuatro en el Clausura)

Ciclo 2016-2017: 8 derrotas (cuatro en el Apertura y cuatro en el Clausura).

Ciclo 2017-2018: 6 derrotas (dos en el Apertura y cuatro en el Clausura).

Ciclo 2018-2019: 8 derrotas (cinco en el Apertura y tres en el Clausura).

Ciclo 2020-2021: 9 derrotas (cuatro en el Apertura y cinco en el Clausura).

Ciclo 2021-2022: 10 derrotas (cinco en el Apertura y cinco en el Clausura).

Ciclo 2022-2023: 5 derrotas (dos en el Apertura y tres en el Clausura).

Ciclo 2023-2024: 7 derrotas (cuatro en el Apertura y tres en el Clausura).

Ciclo 2024-2025: 9 derrotas (cuatro en el Apertura y cinco en el Clausura).

Ciclo 2025-2026: 12* derrotas (cuatro en el Apertura y ocho en el Clausura)

*Le faltan dos juegos por disputar.

No se contabiliza el ciclo 2019-2020 porque el Torneo Clausura se suspendió tras 10 jornadas por el tema de la pandemia del Covid-19 (hasta ese momento La Pandilla registraba 12 descalabros: siete en el Apertura y cinco en el Clausura).

El reciente ciclo con más derrotas que en el actual año futbolístico fue en el de 2014-2015, con un total de 13: seis en el Apertura y siete en el Clausura.

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