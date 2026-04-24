EUA sigue deteniendo buques de Irán en medio de incertidumbre

Este viernes, el Comando Central de Estados Unidos sigue reteniendo petroleros y buques mercantes iraníes en el marco del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener en vigor incluso tras extender el alto al fuego, en medio de la incertidumbre sobre una posible segunda ronda de negociaciones con Irán en Pakistán.

Las fuerzas armadas de EUA difundieron una fotografía en la que se ve cómo el destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta intercepta una embarcación con bandera iraní que pretendía dirigirse a un puerto de la República Islámica.

Los resultados del bloqueo

El Comando Central no tiene datos consolidados, pero según medios locales, desde que el bloqueo se inició el 13 de abril, al menos 29 barcos que se dirigían hacia puertos iraníes o salían de ellos han tenido que suspender su marcha.

Los informes disponibles muestran que las incautaciones se limitan a unos pocos casos confirmados: al menos un carguero iraní ha sido capturado en una operación con uso de fuerza por parte de EUA, a lo que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Así avanza la negociación de paz

El 21 de abril, Trump decidió prolongar el cese al fuego de manera indefinida, a la espera de que Teherán propusiera alguna solución de paz, pero las autoridades iraníes rechazaron las declaraciones del republicano, señalando que el bloqueo naval sobre sus puertos se asemeja a un bombardeo.

El 90 % del comercio marítimo que entra y sale de Irán se vería perjudicado por el bloqueo a los puertos, informó el Departamento del Tesoro.

La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, anunció este viernes que, según la Casa Blanca, los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para tomar parte en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que, a pesar de haberse trasladado a Pakistán este viernes, “no está previsto ningún encuentro” bilateral con Estados Unidos.

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