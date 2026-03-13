Rayados deja escapar ventaja y empata ante Juárez

El Monterrey parecía tener el control del partido, pero terminó dejando escapar una ventaja de dos goles y empató ante los Bravos de Juárez en un duelo que tuvo goles tempraneros, lesiones, polémica arbitral y un cierre dramático.

Durdevic marca en su debut con Rayados

Apenas en los primeros 60 segundos del encuentro, el serbio Uros Durdevic se estrenó como goleador con el Monterrey. El delantero aprovechó un espacio entre los defensores tras recibir un pase de Luca Orellano y definió con facilidad ante el portero de los Bravos, Sebastián Jurado, para marcar el 0-1.

Con este tanto, Monterrey se convirtió en el tercer equipo del torneo en anotarle a Juárez como visitante dentro del primer minuto de juego. Cruz Azul lo había hecho en la jornada 4 y Atlas en la jornada 8.

Juárez responde y presiona

Tras el gol tempranero de los regiomontanos, el conjunto fronterizo adelantó líneas y generó un par de llegadas consecutivas hacia la portería defendida por Monterrey, aunque sin lograr concretar.

Al minuto 8, después de una falta sobre Martínez Dupuy, los Bravos ejecutaron una jugada prefabricada que terminó con anotación de José Luis “Puma” Rodríguez. Sin embargo, el árbitro Marco Antonio Ortiz marcó fuera de lugar y el gol fue anulado.

Durante el primer tiempo también se registraron momentos de tensión con las lesiones. El canterano Iker Fimbres tuvo que abandonar momentáneamente el campo tras una jugada fuerte que generó preocupación por su tobillo derecho.

Poco después, el argentino Luca Orellano recibió una dura entrada del defensa José García, quien fue amonestado. Ambos futbolistas continuaron en el terreno de juego sin mayores complicaciones.

Rayados sufre bajas, pero amplía la ventaja

Al minuto 22, Monterrey realizó una doble modificación inesperada debido a molestias físicas. Salieron Lucas Ocampos e Iker Fimbres, quienes fueron reemplazados por los canteranos Allen Rojas y Christian Reyes.

Durante la primera mitad también destacó el arquero de Rayados, Luis “Mochis” Cárdenas, quien tuvo tres intervenciones importantes para mantener momentáneamente el cero en su portería.

Juárez estuvo cerca de marcar al minuto 43, cuando el “Puma” Rodríguez quedó frente al arco, pero su disparo terminó por encima de la portería.

Ya en tiempo agregado del primer tiempo, Jesús “Tecatito” Corona sacó un potente disparo que se incrustó en la escuadra derecha del arco defendido por Jurado, colocando el 0-2 para la Pandilla antes del descanso.

Bravos reacciona en el complemento

El segundo tiempo comenzó con reacción inmediata del conjunto fronterizo. Al minuto 49 del primer lapso, Sebastián Jurado ya había evitado el tercer gol con una gran atajada ante un disparo del canterano Christian Reyes.

Después, al minuto 49 del complemento, Jairo Torres descontó para Juárez con un remate de cabeza tras un centro del “Puma” Rodríguez, encendiendo nuevamente el partido.

Expulsión y polémica con el VAR

La situación se complicó para Monterrey al minuto 57, cuando el defensor Víctor Guzmán fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras un jalón en la disputa del balón, dejando a Rayados con diez hombres.

Ante esta situación, el técnico Nicolas Sánchez realizó modificaciones al minuto 62 al sacar a Tecatito Corona y Allen Rojas para dar ingreso a Daniel Aceves y César Bustos, buscando reforzar el esquema defensivo.

Juárez logró marcar el gol del empate al minuto 67 por conducto de Jairo Torres, pero la anotación fue anulada luego de que el árbitro revisara el VAR y señalara una falta previa de Luca Martínez Dupuy sobre Daniel Aceves dentro del área.

Empate agónico en el cierre

Cuando parecía que Monterrey se quedaría con la victoria, llegó el empate en el minuto 91. Óscar Estupiñán convirtió desde el punto penal para colocar el 2-2 definitivo.

El árbitro Marco Antonio Ortiz añadió 11 minutos de compensación, pero el marcador ya no se movió y ambos equipos terminaron repartiéndose los puntos.

Con este resultado, Monterrey se mantiene con 14 puntos en la octava posición de la tabla.

El siguiente compromiso del conjunto regiomontano será frente a Cruz Azul el martes 17 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

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