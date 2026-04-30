‘Rugen’ Tigres con ocho medallas de oro... ¡Y récord!

La delegación de la UANL firmó una jornada histórica en el atletismo de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, destacando la medalla de oro de Sugey Canela en lanzamiento de martillo, quien además impuso récord del evento con una marca de 64.69 metros, encabezando una sobresaliente cosecha para los colores azul y oro.

En las pruebas de velocidad, Alejandra Paulina Hernández Ortiz, del Posgrado de Derecho, se quedó con el primer lugar en los 100 metros planos femenil, mientras que Diego Garay Fuentes, de la Facultad de Organización Deportiva (FOD), dominó la prueba varonil.

La potencia felina también se reflejó en los relevos 4X100 metros, donde el equipo femenil integrado por Andrea Escalante, Camila Segura, Alexa Chávez y Paulina Ortiz, así como el varonil conformado por Emiliano Villarreal, Diego Garay, Jesús Hernández y Josué García, conquistaron la medalla de oro.

En las pruebas de campo, Carlos García, de la Facultad de Odontología, se llevó el primer sitio en salto de altura varonil, mientras que Alan Benavides, de FOD, se impuso en salto de longitud.

A este dominio se sumó María Hernández, también de la FOD, con el oro en lanzamiento de disco femenil, además del histórico triunfo de Sugey Canela en martillo.

La cosecha de preseas plateadas también creció con las actuaciones de Víctor Pérez Igari, de FOD, en los 1,500 metros planos; Fernanda Gómez, del Posgrado FOD/Psicología, en salto con garrocha femenil; y Abimelec Jaramillo, de FOD, en salto de longitud varonil.

A ellos se agregan Deborah Rosado en lanzamiento de martillo femenil y Aldo Zavala en martillo varonil, quienes también subieron al podio con medalla de plata.

Por su parte, el medallero de bronce se fortaleció con las actuaciones de Camila Segura Treviño, de Salud Pública, en los 100 metros planos femenil; Sandra Barbosa, de Psicología, en salto con garrocha; Abimelec Jaramillo, quien repitió podio en salto de altura varonil; Verónica Yancourt, del Posgrado de FIME, en salto de longitud femenil; y Ricardo Herrera, quien sumó en lanzamiento de martillo varonil.

Con estos resultados, la UANL cerró la jornada con un total de 18 medallas: ocho de oro, cinco de plata y cinco de bronce, reafirmando su poderío en el atletismo universitario y destacando actuaciones de alto nivel como la de Sugey Canela, que queda marcada en la historia del evento con récord incluido.

El lanzamiento de martillo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de México, y las demás pruebas en la pista del Estadio Alberto “Chivo” Córdoba, de Toluca, en el Estado de México.

Los entrenadores de Tigres para esta edición de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026 son: Lanzamientos (bala, disco, martillo): Alejandro Laberdesque, Lanzamiento de jabalina: Jairo Morán Fondo: Francisco Ibarra, Pruebas combinadas: Diego Arvizu, Saltos Horizontales: Jaime Jefferson, Saltos verticales: Santiago Olivos y Velocidad: Edgar Treviño y Violeta Ávila.





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