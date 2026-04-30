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Coahuila

AHMSA entra en fase clave por venta de activos

Esto se da tras la conclusión del periodo de 10 días otorgado a acreedores e instituciones financieras para presentar observaciones sobre la propuesta de venta

  • 30
  • Abril
    2026

Un juzgado federal en materia de concursos mercantiles ordenó al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez emitir, en un plazo de tres días, un pronunciamiento detallado sobre la enajenación de bienes dentro del concurso mercantil 19/2023 de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte.

La determinación se da luego de que concluyera el periodo de 10 días otorgado a acreedores, instituciones financieras, dependencias y sindicatos para presentar observaciones respecto a la propuesta de venta de activos. Ahora, el síndico deberá responder de manera puntual a dichas manifestaciones.

En el proceso participan diversas entidades, entre ellas Banca Afirme, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como sindicatos mineros y empresas vinculadas al sector industrial, quienes han intervenido en la revisión de la enajenación de bienes.

De forma paralela, se informó que una sentencia laboral quedó firme, lo que podría derivar en el reconocimiento de un crédito preferente dentro del concurso mercantil, elemento que deberá ser considerado en el análisis del caso.

La autoridad judicial advirtió que, en caso de incumplimiento, el síndico podría ser acreedor a una sanción económica, con el objetivo de garantizar el avance del procedimiento conforme a la ley.

El juzgado subrayó que la respuesta del síndico será determinante para contar con los elementos necesarios que permitan emitir una resolución sobre la venta de activos, proceso clave por su impacto en acreedores, trabajadores y la viabilidad financiera de las empresas involucradas.


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