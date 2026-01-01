Hospitalizan a Chris Olave por un coágulo de sangre en el pulmón

El receptor de origen cubano de los New Orleans Saints, Chris Olave, fue hospitalizado este jueves después de que presentara un coágulo de sangre en uno de sus pulmones.

El jugador de 25 años publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece en la cama del hospital con los brazos en posición de fuerza.

"La vida está llena de giros y vueltas inesperadas y estoy agradecido de experimentarla. Barbilla arriba, pecho afuera y a mantenerme empujando. No quiero compasión, Dios habla por mí y volveré más fuerte", escribió en sus redes sociales.

Los médicos de la franquicia informaron que el coágulo se detectó a tiempo, por lo que se espera que sea dado de alta en los siguientes días.

Debido a esto, Olave se perderá el último juego de la campaña regular de unos Saints ya eliminados contra los Atlanta Falcons, por lo que el receptor volvería a ver acción hasta el siguiente año.

Christian Josiah Olave llegó a la NFL de la mano de los Saints tras ser seleccionado con el pick global 11 en la primera ronda del Draft de 2022 procedente de Ohio State.

