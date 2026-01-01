Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_chris_olave_2c3468fe58
Deportes

Hospitalizan a Chris Olave por un coágulo de sangre en el pulmón

Los médicos de los New Orleans Saints informaron que el coágulo se detectó a tiempo, por lo que se espera que sea dado de alta en los siguientes días

  • 01
  • Enero
    2026

El receptor de origen cubano de los New Orleans Saints, Chris Olave, fue hospitalizado este jueves después de que presentara un coágulo de sangre en uno de sus pulmones.

El jugador de 25 años publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece en la cama del hospital con los brazos en posición de fuerza.

"La vida está llena de giros y vueltas inesperadas y estoy agradecido de experimentarla. Barbilla arriba, pecho afuera y a mantenerme empujando. No quiero compasión, Dios habla por mí y volveré más fuerte", escribió en sus redes sociales.

Los médicos de la franquicia informaron que el coágulo se detectó a tiempo, por lo que se espera que sea dado de alta en los siguientes días.

Debido a esto, Olave se perderá el último juego de la campaña regular de unos Saints ya eliminados contra los Atlanta Falcons, por lo que el receptor volvería a ver acción hasta el siguiente año.

Christian Josiah Olave llegó a la NFL de la mano de los Saints tras ser seleccionado con el pick global 11 en la primera ronda del Draft de 2022 procedente de Ohio State.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vdewvrd_1754772082
Ataque con cuchillo deja nueve muertos en Surinam
IMG_1106_73f682673d
Decenas de personas pasarán Nochebuena afuera de la Clínica 4
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_583eda1f4a
¡Qué paliza! Jake Paul termina con doble fractura de mandíbula
publicidad

Últimas Noticias

raul_rocha_desminete_compra_de_miss_universo_filipino_2026_e8a207791a
¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?
ulises_lara_fiscalia_asuntos_relevantes_fgr_ernestina_godoy_5ea70f29d4
¿Quién es Ulises Lara? Nuevo titular de Asuntos Relevantes en FGR
sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×