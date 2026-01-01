Podcast
Deportes

El Mundial 2026 marcará la agenda deportiva de América

Con el Mundial en EU, México y Canadá, ligas y torneos ajustarán calendarios en 2026, convirtiendo al continente en el principal escenario del deporte global

  • 01
  • Enero
    2026

Este 2026 ya tiene dueño y escenario, el Mundial de la FIFA, el cual se llevará a cabo por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Será del 11 de junio al 19 de julio; los tres países recibirán a 48 selecciones y 104 partidos, en lo que será el primer mundial de esta magnitud.

La inauguración será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, más allá de lo dicho en el sorteo, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el torneo será “el mayor evento en la historia de la humanidad”, el Mundial marcará el pulso del deporte en América.

La Conmebol ajusta sus tiempos

Para muestra de ello, es que la Conmebol anunció que la Copa Libertadores iniciará el 3 de febrero con la fase previa, entrará en receso del 28 de mayo al 11 de agosto y cerrará con final única el 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Mientras que la Copa Sudamericana se iniciará el próximo 3 de marzo y terminará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, dentro de un calendario condicionado por la cita mundialista.

MLB y NFL, en paralelo

En Norteamérica, el béisbol de las Grandes Ligas ajustará su tiempo para no quedar fuera del foco. Mientras que la NFL tendrá su momento cumbre con el Super Bowl LX el 8 de febrero en Santa Clara.

Por su parte, la NBA celebrará su All-Star el 15 de febrero y disputará sus Finales desde el 4 de junio, en coincidencia directa con el inicio del Mundial.

El béisbol de las Grandes Ligas, la MLB, arrancará el 26 de marzo, tendrá su Juego de Estrellas el 14 de julio en Filadelfia y volverá a México con la Mexico City Series en abril.

Motor, velocidad y espectáculo

El deporte motor sumará ruido y velocidad con seis grandes premios de Fórmula 1 en América, además de la Daytona 500 el 15 de febrero y las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.

Entre enero y noviembre, el continente vivirá una secuencia casi ininterrumpida de grandes eventos. En este 2026, América no solo albergará competiciones: será el escenario deportivo más grande del mundo.


