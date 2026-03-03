Podcast
Rodrygo, del Real Madrid, sufre lesión y dice adiós al Mundial

El delantero de Real Madrid Rodrygo Goes y la selección de Brasil estará varios meses fuera tras sufrir una grave lesión de rodilla

  • 03
  • Marzo
    2026

El brasileño Rodrygo Goes encendió las alarmas en el futbol internacional luego de confirmarse que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de las canchas por varios meses y prácticamente sin opciones de disputar el Mundial 2026.

El atacante merengue se sometió a estudios médicos este martes 3 de marzo, después de resentirse durante el partido de LaLiga ante el Getafe CF.

Aunque logró terminar el encuentro, las molestias persistieron y horas más tarde se confirmó la gravedad del daño.

Una lesión que cambia la temporada

El propio club blanco informó en un comunicado oficial el diagnóstico, que representa uno de los peores escenarios para cualquier futbolista.



La recuperación estimada para este tipo de lesión suele oscilar entre seis y siete meses, dependiendo de la evolución tras la cirugía y la rehabilitación.

Rodrygo había reaparecido recientemente con el Madrid luego de permanecer cerca de un mes fuera por una tendinitis. Ingresó de cambio en el minuto 54 ante Getafe y poco después se llevó la mano a la rodilla derecha, en una acción que ya presagiaba malas noticias.

La lesión llega en un momento especialmente delicado para el jugador de 25 años, quien buscaba retomar ritmo competitivo en la recta final de la temporada.

Golpe para Brasil y para Ancelotti

La baja impacta directamente a la Selección de fútbol de Brasil, que pierde a uno de sus atacantes jóvenes más desequilibrantes de cara al proceso mundialista.



Rodrygo era considerado parte del núcleo ofensivo que aspiraba a liderar al combinado sudamericano junto a otras figuras.

Para el técnico Carlo Ancelotti, la noticia también complica la planificación del Real Madrid en el tramo decisivo de LaLiga y la Champions League, torneos en los que el brasileño venía siendo pieza habitual.

La lesión de Rodrygo agrava los problemas ofensivos del conjunto blanco.

Actualmente, Vinícius Júnior y el canterano Gonzalo García quedan como principales alternativas en punta, mientras Kylian Mbappé continúa fuera por problemas físicos y Franco Mastantuono se encuentra suspendido.

Esta situación obliga al cuerpo técnico a reajustar su esquema ofensivo en un calendario cargado de compromisos.


