Samuel García refuerza lazos rumbo al Mundial 2026

Tras su visita de ayer a Dallas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó este sábado un recorrido por el NRG Stadium, en Houston, como parte de la gira de trabajo por Estados Unidos organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront).

Intercambio de experiencias rumbo al Mundial

La agenda incluyó un encuentro con David Brady, jefe de Gabinete del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Houston, así como con directivos del estadio, entre ellos Michael McCall.

El objetivo fue intercambiar experiencias, alinear estrategias y explorar oportunidades de colaboración en la planeación, organización y logística del Mundial de la FIFA 2026.

Durante el recorrido técnico, el mandatario destacó la relevancia de la coordinación entre ciudades sede.

“Estamos en NRG Stadium. Aquí en Houston, acabamos de tener un tour por el estadio de los Texanos. Estamos muy contentos porque el ambiente aquí en Dallas, Houston, Monterrey va a estar bueno. 20 juegos vamos a tener entre las tres ciudades. Compartimos países del mismo grupo”, expresó García Sepúlveda.

Conectividad, clave para el éxito

El gobernador subrayó la conectividad estratégica entre Nuevo León y Texas como un factor clave para el éxito del Mundial.

“Vamos a tener a Japón, a Holanda, a otros países entre estas sedes y eso nos ayuda mucho a tener conectividad. A Houston tenemos ocho vuelos directos, seis de Delta, dos de Viva Aerobus y ya les dijimos que en carro se van directo por la Colombia, Laredo y llegan a Monterrey de manera rápida y segura”, recordó el Mandatario estatal.

Asimismo, reiteró la voluntad de colaboración entre las sedes para ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados dentro y fuera de los estadios.

“Vamos a estar trabajando en conjunto, compartiendo ideas de los Fan Fest, de cómo hacer el mejor Mundial posible para quienes van y no van al estadio. Entonces, seguimos trabajando”, señaló al concluir su visita al estadio de los Texanos de Houston.

Recinto clave en Norteamérica

El NRG Stadium, inaugurado en 2002, es considerado uno de los recintos más importantes de Norteamérica por su infraestructura moderna, capacidad y versatilidad para eventos deportivos y espectáculos masivos.

El intercambio técnico permitirá compartir mejores prácticas en logística, seguridad, operación y coordinación interinstitucional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la gira acompañan al gobernador el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general de Codefront, Marco Antonio González Valdez; el presidente ejecutivo del Comité Coordinador FIFA 2026 y presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad; el subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo; el presidente Municipal de Guadalupe, Héctor García García; y Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager y representante de FWC 26 MTY en el Comité Coordinador FIFA 2026.

