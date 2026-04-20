Sergio Canales ya tendría acuerdo con el Racing de Santander

La etapa de Sergio Canales en Rayados estaría por terminar.

Y es que, de acuerdo a reportes desde España, "El Mago" ya tendría un acuerdo con el Racing de Santander, club de donde surgió y con el cual podría vivir su segunda etapa en LaLiga.

Sin embargo, para que su salida se concrete, el español debería realizar una reducción de su salario considerable.

Pues, actualmente, el todavía jugador de Monterrey percibe cerca de $5 millones de dólares anuales.

En este sentido y de acuerdo con los reportes, Canales debería reducir hasta en un 80% su salario, lo que significaría cobrar alrededor de un millón de dólares si es que quiere volver a España.

Además, su salida no sería una idea descabellada, pues de acuerdo a medios especializados, los altos mandos de "La Pandilla" ya habrían puesto en marcha una renovación total del proyecto deportivo tras su eliminación del torneo.

En esta reestructuración se incluiría una "limpia" importante dentro del plantel, donde la continuidad de Sergio Canales está sobre la mesa, a diferencia de otros mercados, donde no se mostrarían tan herméticos ante la idea de dejar ir al español, especialmente porque su contrato está próximo a vencer este verano.

Con esto, Rayados buscaría armar un equipo competitivo y congruente con la unión de sus futbolistas; sin embargo, la búsqueda del reemplazo de Canales aún no ha iniciado y la directiva espera definir primero los últimos ajustes en su organigrama para que la nueva dirección deportiva determine qué perfiles son los más adecuados.

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