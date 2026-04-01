NL transforma su imagen urbana rumbo al Mundial con Polígono FIFA

Nuevo León ya puso en marcha una transformación urbana que busca permanecer más allá del evento deportivo.

A través del proyecto denominado Polígono FIFA, el Gobierno del Estado impulsa una reconfiguración de calles y espacios públicos enfocada en las personas, con mayor seguridad peatonal y mejor conexión entre puntos estratégicos de la zona metropolitana.

El doctor Mauricio Robles, del Fideicomiso de Desarrollo Urbano, explicó que la estrategia busca dejar atrás el modelo tradicional centrado únicamente en los vehículos.

“Los corredores verdes son un esfuerzo del gobierno del estado de Nuevo León para priorizar al peatón, es decir, dejar de hacer obras y proyectos exclusivamente para los vehículos y que las personas puedan moverse más libremente por la ciudad. Tendrán mejores espacios de convivencia, podrán salir a las calles y caminar por banquetas seguras, espacios arbolados y bien iluminados, para convivir y vivir el espacio”, destacó Robles.

Entre las zonas intervenidas destacan corredores como Matancillas, en Guadalupe, así como la conexión entre Parque Fundidora, Parque del Agua y el Estadio de Rayados, considerados puntos clave rumbo a la justa mundialista.

El proyecto contempla mantenimiento permanente mediante brigadas encargadas de conservar en buenas condiciones cada espacio recuperado.

En una primera etapa, el programa reporta diez corredores verdes intervenidos, más de 500 árboles plantados y más de 400 parabuses en operación.

Con ello, rumbo al Mundial 2026, Nuevo León apuesta no solo por proyectar una mejor imagen ante visitantes internacionales, sino por consolidar una nueva forma de vivir la ciudad para sus habitantes.





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