Saraperos de Saltillo logran 'no hitter' combinado

La Liga Mexicana de Béisbol continúa celebrando sus 100 años de vida y este 26 de abril lo hizo con un juego sin hit ni carrera combinado en el Saraperos de Saltillo contra Dorados de Chihuahua.

En un encuentro celebrado en el estadio Monumental de Chihuahua, los lanzadores Kurt Heyer (4.0), Deolis Guerra (2.0), Mario Meza (1.0), Danis Correa (1.0)

y Ryan Meisinger (1.0) consiguieron esta hazaña del pitcheo, que culminó con un 3-0 para los saltillenses.

Este es el "no hitter" número 113 en la ya centenaria historia de la Liga Mexicana de Béisbol, de estos, 11 fueron realizados por Saraperos.

¡𝗡𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗢-𝗡𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗜𝗛𝗨𝗔𝗛𝗨𝗔! ⚾️🔥.



Catcher: Rusber Estrada.



Pitchers: Kurt Heyer 4.0, Deolis Guerra 2.0, Mario Meza 1.0, Danis Correa 1.0, Ryan Meisinger 1.0, SV. ⚾️🔥💪. #𝟓𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗥𝗢𝟓 pic.twitter.com/9RQcWvDFhi — Saraperos de Saltillo (@ClubSaraperos) April 27, 2025

La lista de juegos sin hits ni carreras para Saltillo es la siguiente.

-Andrés Ayón | 30 de junio de 1972 vs Monterrey | 7 entradas

-Miguel Solís y Manuel Peña | 25 de marzo de 1979 vs Ciudad Juárez | 7 entradas

-Tomás Armas | 13 de abril de 1979 vs Monterrey | 9 entradas

-Rolando Menéndez | 12 de abril de 1981 vs Reynosa | 7 entradas

-Jairo Valenzuela | 10 de junio de 1984 vs Córdoba | 7 entradas

-Armando Reynoso | 20 de julio de 1990 vs Industriales | 7 entradas

-Arturo Olmos | 21 de marzo de 1993 vs Aguascalientes | 7 entradas

-Mike Romano | 20 de mayo de 2001 vs Monterrey | 7 entradas

-Mike Romano | 18 de agosto de 2001 vs Monterrey | 9 entradas (en Playoffs)

-Héctor Rodríguez | 25 de julio de 2010 vs México | 9 entradas (en Playoffs)

-Kurt Heyer, Deolis Guerra, Mario Meza , Danis Correa y Ryan Meisinger | 26 de abril de 2025 vs Chihuahua | 9 entradas

