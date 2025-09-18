Cerrar X
AP_25261788401595_71f55617ed
Deportes

Haaland establece récord de goles en Champions

Erling Haaland se convirtió en el jugador más rápido que alcanza anotar los 50 goles en la Liga de Campeones con su último tanto para el Manchester City

  • 18
  • Septiembre
    2025

Erling Haaland se convirtió este jueves en el jugador más rápido que alcanza anotar los 50 goles en la Liga de Campeones con su último tanto para el Manchester City.

El delantero noruego llegó a la cifra en su partido 49 en la máxima competición de clubes del fútbol europeo, con el City imponiéndose 2-0 ante el campeón italiano Napoli. Superó el récord anterior de Ruud van Nistelrooy, el ex atacante del Manchester United y Real Madrid que necesitó 62 partidos para marcar 50 goles.

Haaland abrió el marcador en el Etihad Stadium al inicio de la segunda mitad con un cabezazo.

Ha anotado 12 goles en siete apariciones para club y país esta temporada. Haaland marcó cinco goles en la victoria de Noruega por 11-1 sobre Moldavia la semana pasada. Luego anotó dos veces en la victoria del City por 3-0 sobre el United el domingo.

Haaland ha superado ahora a algunas de las grandes figuras del fútbol europeo en la lista de máximos goleadores de la Liga de Campeones y la Copa de Europa. Se adelantó a Alfredo di Stefano, la leyenda del Madrid Alfredo di Stefano, y a Zlatan Ibrahimovic.

Está empatado con Filippo Inzaghi y a uno detrás de Thierry Henry, quien ocupa el décimo lugar en la lista de la UEFA.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones, autor de 141 tantos. El argentino Lionel Messi está segundo con 129.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25261754053668_4f0e00be1b
Dos de Rashford le dan la victoria al Barça; City vence al Napoli
AP_25260746096813_fbe4b6d9a9
PSG arrasa y Liverpool sufre en su arranque en la Champions
AP_25260484891796_fabecbc67a
Yamal se perderá por lesión debut del Barcelona en la Champions
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085558_780_0ccf38c3eb
Enfatiza de la Peña logros de seguridad en Santiago
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085216_057_e7d44df436
Realiza izamiento de bandera en Explanada de los Héroes
corea_del_sur_aranceles_ce197ccdd0
Corea del Sur compara plan arancelario de México con el de EUA
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×