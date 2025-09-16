Cerrar X
Nuevo León

Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún

Trascendió que una camioneta circulaba a exceso de velocidad a pesar del pavimento mojado, por lo que volcó y se impactó con la unidad donde viajaba la familia

  • 16
  • Septiembre
    2025

Durante la mañana de este martes se registró un fuerte choque sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún, Quintana Roo, el cual dejó como saldo siete personas sin vida; entre ellas, una familia regia que estaba de viaje.

De acuerdo con las investigaciones, sobre esta importante arteria circulaba una camioneta a exceso de velocidad y con pavimento mojado, por lo que se volcó e invadió el carril contrario, por donde iba circulando esta familia en una camioneta que rentaron.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos para comenzar con las labores de rescate. En el momento se confirmó la muerte de cinco personas, dos de ellos menores de edad (uno de 2 años y una pequeña de apenas 2 meses).

Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Cancún, donde más tarde fallecieron dos integrantes más de la familia originaria de Nuevo León.

Trascendió que los ocupantes de la camioneta que originó el choque sobrevivieron y se mantienen hospitalizados en condición crítica.

La Fiscalía de Quintana Roo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.


