Chris Wallace recibe estrella en Hollywood junto a la de su padre

El reconocido periodista y presentador de televisión Chris Wallace fue honrado este jueves con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El reconocido periodista y presentador de televisión Chris Wallace fue honrado este jueves con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicada junto a la de su padre, el legendario comunicador Mike Wallace.

“Estoy muy emocionado por recibir este premio, y sobre todo porque, aunque no se pueda ver, la Cámara de Comercio tuvo la amabilidad de acceder a mi petición de tener mi estrella junto a la de mi padre”, expresó Wallace durante la ceremonia en Los Ángeles.

Acompañado por sus amigos Arnold Schwarzenegger y Jay Leno, quienes fungieron como maestros de ceremonia, el periodista de 76 años destapó la estrella número 2,820 en la icónica avenida, justo al inicio de la calle donde se encuentra el teatro Hollywood Pantages.

Wallace recordó las dificultades de crecer siendo hijo de una figura tan influyente como Mike Wallace: “No es una bendición absoluta. Hay aspectos difíciles como vivir en la sombra o que cuestionen si conseguí este trabajo por mi cuenta. Fue algo con lo que tuve que lidiar, pero al final de su vida nos hicimos mejores amigos”.

Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Chris Wallace ha sido presentador en cadenas como NBC, ABC, Fox News y CNN, cubriendo temas de alto nivel nacional e internacional. La Cámara de Comercio de Hollywood destacó que su trabajo “le ha proporcionado un profundo conocimiento de la política y las relaciones globales, así como una amplia red de contactos en Washington y en las capitales del mundo”.

Su labor periodística ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos tres premios Emmy, el Bastón de Plata Dupont-Columbia, el Premio Peabody, el Premio Polk y el Premio Paul White a la Trayectoria.


