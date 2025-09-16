Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández

Visiblemente desgastado, pero con tranquilidad, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, afirmó que acepta la realidad que le impone el cáncer de pulmón que padece desde hace cinco años y que lo que le queda de vida la quiere de calidad.

En entrevista para El Horizonte con el periodista Luis Padua, Fernández Garza afirmó que “me voy con la frente en alto”, contento con lo que hizo en su vida pública y agradecido con los sampetrinos por haberlo hecho alcalde en cuatro ocasiones.

Un día después de que anunció su renuncia definitiva y de que suspendía sus tratamientos contra el mesotelioma pleural, el también empresario, mecenas cultural y exsenador de Nuevo León afirmó que esa enfermedad “no se cura” y que ya está cansado de los tratamientos dolorosos, por lo cual ya no “pateará el bote”.

“Es que ya es demasiado tarde, yo estoy todo invadido, ya no es un detallito. Tenía un pulmón a medias, ahora la semana pasada, pues ya lo perdí, estoy con uno y tratando de cuidarlo lo más que puedo, ¿no? Porque si se me complica este último, pues entonces ya no tengo de dónde agarrarme.

“Pero ya, mira, es que hay mucha gente y que, pues, tienen una serie de alternativas médicas, pero como te digo, para mí hay un tiempo, y ahorita sí, además sé que es una enfermedad que no se cura. O sea, ¿a qué le tiro? Puedo patear el bote, pero no me voy a curar. No hay nadie que te cure, en ningún lugar, en ningún hospital, con ningún tratamiento y ya aceptar una realidad, lo que estoy haciendo”, indicó.

Agradece apoyo de sampetrinos

Desde su residencia, vía Zoom, Fernández dijo que está muy agradecido con el apoyo que siempre le dieron los sampetrinos.

“Entonces, pues yo te puedo decir que me voy con la frente en alto y francamente con un reconocimiento ciudadano que se los agradezco, que hayan votado por nosotros, que hayan creído en nosotros, que hayan apoyado su proyecto y que nos den calificaciones que nunca se habían dado en México, ya de 90”, expresó.

Enfrenta cáncer agresivo

Después de librar el cáncer por segunda vez en 2024, durante las campañas por la alcaldía de San Pedro, la enfermedad se hizo presente de nueva cuenta a inicios de 2025.

Hoy, nueve meses después de esa tercera recaída, Mauricio Fernández expresó con voz frágil y pausada que la enfermedad había avanzado mucho en su cuerpo y comenzó a perder facultades motoras, como es el caminar, y ahora requiere de una silla de ruedas y asistencia para desplazarse.

Asimismo, indicó que estas dificultades le impedían ser un alcalde de tiempo completo e hizo hincapié en que San Pedro necesita a un edil que pueda estar al pendiente del municipio en todo momento y que asuma las responsabilidades.

“Me creció muy fuerte el cáncer, esto ya no me lleva a nada bueno, estoy perdiendo muchas de mis facultades motoras, ahorita yo no puedo caminar, me tienen que cargar, pero tengo bien el cerebro y entonces es un buen momento porque no quiero llegar a una situación de tratar de estar pateando el bote pidiendo licencias.

“San Pedro no está para tener alcaldes de medio tiempo, yo no he podido estar ya de tiempo completo, prefiero hacerme a un lado y que alguien que a tiempo completo sí pueda, pues asuma las responsabilidades”, añadió el aún edil sampetrino.

Una de las sorpresas que dio Fernández fue su decisión de suspender los tratamientos, pero explicó que estos le hacían padecer dolores de cabeza y otros malestares, teniendo una mala calidad de vida.

El legado que deja en San Pedro

El legado de Mauricio Fernández durante sus cuatro administraciones es innegable en la infraestructura y en la seguridad del municipio considerado el más seguro de México.

Primera administración (1989–1991)

Desarrollo de Las Calzadas del Valle y San Pedro, así como el Paseo de los Duendes y la Plaza Fátima.

Concretó la interconexión de la Avenida Alfonso Reyes vía Privada Frida, en la colonia Hacienda El Rosario.

En conjunto con Desarrollo Urbano de Nuevo León trabajó en proyectos como Valle Oriente, que incluía al Parque Rufino Tamayo.

Segunda administración (2009–2012)

Blindaje de San Pedro: Desde julio de 2009, Fernández impulsó una estrategia de seguridad que convirtió a San Pedro en el municipio con mejor percepción ciudadana en todo el país, de acuerdo con la última encuesta del INEGI.

Tercera administración (2015–2018)

La Milarca: Museo que replica la casa del propio Mauricio Fernández, diseñado por el arquitecto Jorge González Loyzaga. El proyecto, ubicado en el Parque Rufino Tamayo, inició en 2018 y fue concluido a finales de 2023.

Recuperó predios municipales en manos de clubes deportivos, donde posteriormente se construyó el Parque El Capitán, en Fuentes del Valle.

Cuarta administración (2024–2025)

Museo Arqueológico Antiguos Mexicanos: Inaugurado en junio de 2025, abrió con una exposición sin precedentes de 546 piezas arqueológicas representativas de las civilizaciones Olmeca, Maya, Mexica y culturas del occidente de México.

Interconexión Lázaro Cárdenas–Morones Prieto: Su administración participó en gestiones, entrega de terrenos, obras previas y promoción de este proyecto vial metropolitano. Se estima que permitirá un flujo de 24,201 vehículos diarios, aliviando el tráfico procedente de San Pedro hacia Monterrey.

Toma decisión con su familia

El todavía alcalde de San Pedro añadió que la determinación de suspender los tratamientos contra el cáncer la tomó en conjunto con su familia, con el objetivo de aceptar la enfermedad y pasar sus últimos días en paz, sin los efectos secundarios de las quimioterapias u otros procedimientos médicos.

“Yo tomé la decisión en acuerdo con mis hijos y mi familia, les platiqué que yo creo que lo más sano era, pues ya estar en paz; si esto es mi agonía, pues llevar una agonía lo más feliz que pueda, de lo más concreto que pueda, pero no con puro tratamiento”, expresó Fernández.

Así ha enfrentado al cáncer: