Nuevo León

Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García

Serpentinas metálicas lanzadas al aire entraron en contacto con una de las líneas de luz que iluminaban el escenario principal, lo que generó un chispazo

  • 16
  • Septiembre
    2025

La ceremonia del Grito de Independencia en García tuvo un momento de tensión cuando un cortocircuito sorprendió a la multitud durante el concierto de Santa Fe Klan, aunque tras el susto, el evento continuó y la celebración siguió su curso.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió cuando serpentinas metálicas lanzadas al aire entraron en contacto con una de las líneas de luz que iluminaban el escenario principal, lo que generó un chispazo que se repitió al menos en tres ocasiones.

Cada descarga desató gritos de alarma y un repentino movimiento de personas que intentaban alejarse del sitio, lo que ocasionó empujones y caídas en medio de la multitud.

En redes sociales, asistentes compartieron videos y testimonios en los que narraron que algunos de los presentes resultaron con golpes leves debido a la confusión y al intento de salir del área de riesgo, aunque señalaron que la situación no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de los organizadores y personal de seguridad.

El espectáculo, que formaba parte de la ceremonia del Grito de Independencia en García, tuvo una pausa momentánea mientras se verificaba la seguridad del área. Pese al susto, el concierto del artista continuó y la celebración siguió su curso con un ambiente más cauteloso.

Autoridades municipales informaron a El Horizonte que no se tienen reportes de personas lesionadas tras el percance.


