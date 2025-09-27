Cerrar X
Donovan Carrillo, primer mexicano en dos Olimpiadas de invierno

Donovan Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno

  • 27
  • Septiembre
    2025

El patinador artístico tapatío Donovan Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, al asegurar su lugar en Milán-Cortina 2026.

El logro llegó tras conquistar la medalla de bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, consolidando su posición como uno de los mejores patinadores de América Latina.

Carrillo, de 25 años, representará a México del 6 al 22 de febrero del próximo año, con el objetivo de superar su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en alcanzar una final olímpica de patinaje artístico sobre hielo.

“No descarto un resultado histórico. Con la dificultad actual y buenos programas, estoy convencido de que se puede buscar un top 10, incluso algo mejor, siempre que haya consistencia”, declaró el jalisciense, quien entrena en Toronto, Canadá, bajo la supervisión de Jonathan Mills y Myke Gillman.

Su preparación rumbo a Milán incluye competencias de alto nivel como el Trofeo Trialeti de la Serie Challenger ISU en Georgia, el Torneo de Budapest y el Campeonato de los Cuatro Continentes en Beijing, donde definirá su programa final.

Además, trabaja junto a un equipo multidisciplinario y coreógrafos de renombre mundial, como Benoit Richaud y Romain Haguenauer, para elevar la dificultad técnica y perfeccionar el apartado artístico.

“Hoy entreno hasta siete horas diarias y he aprendido a disfrutar cada momento, incluso las caídas. Antes sentía que solo una buena competencia me haría feliz, ahora encuentro esa alegría en el día a día”, confesó Carrillo. Con su clasificación, Donovan no solo fortalece su legado en el patinaje artístico, sino que mantiene vivo el sueño de México de brillar en un deporte tradicionalmente dominado por potencias europeas y asiáticas.


