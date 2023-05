¡Se acabó la novela! Aseguran que Messi dejará el PSG

¿Se acabó el amor? Lionel Messi dejaría el París Saint-Germain (PSG) al concluir la temporada luego de que se reportara que su padre y representante, Jorge Messi comunicó al club que el argentino no renovará su contrato.

De acuerdo a información del periodista deportivo, Fabrizio Romano, el divorcio entre el PSG y Messi es un hecho debido al último conflicto entre ellos.

El club de parís suspendió dos semanas al campeón del mundo por hacer un viaje no autorizado a Arabia Saudita y recibió también una multa de un monto que hasta el momento no se ha dado a conocer.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E