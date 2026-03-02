Se mantiene Gran Premio de Australia pese a crisis en Irán

En medio de la escalada militar en Irán, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el Gran Premio de Australia se disputará conforme al calendario previsto, del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

El presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que la prioridad es la seguridad, pero dejó claro que, hasta ahora, no hay razones para modificar la carrera que abrirá la temporada de la Fórmula 1.

“Nuestras decisiones estarán guiadas por la seguridad y el bienestar”, afirmó, al tiempo que explicó que la FIA mantiene comunicación permanente con equipos y promotores.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Ajustes en vuelos, pero sin cancelaciones

El conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán generó complicaciones en rutas aéreas y logística internacional.

Travis Auld, director ejecutivo del GP australiano, reconoció que hubo contratiempos en los desplazamientos.

“Lo ocurrido durante el fin de semana ha trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia Fórmula 1”, señaló.

Sin embargo, puntualizó que no habrá impacto en la competencia. Durante las últimas horas se reprogramaron vuelos y envíos de carga para cumplir con los tiempos establecidos.

Calendario bajo observación

Aunque Australia no sufrirá cambios, la situación mantiene en alerta a otras sedes del campeonato, especialmente en Medio Oriente.

La FIA informó que sigue evaluando las condiciones para futuras fechas, en coordinación con autoridades locales y equipos, aunque insistió en que cualquier decisión se tomará con base en criterios de seguridad.

“Nuestra organización está construida sobre la unidad y propósitos compartidos. La unidad importa ahora más que nunca”, concluyó Ben Sulayem.

Comentarios