Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gp_australia_f1_iran_a8e6ef3beb
Deportes

Se mantiene Gran Premio de Australia pese a crisis en Irán

La Federación Internacional del Automóvil confirmó que el Gran Premio de Australia se mantiene en el calendario pese a la tensión en Irán

  • 02
  • Marzo
    2026

En medio de la escalada militar en Irán, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el Gran Premio de Australia se disputará conforme al calendario previsto, del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

El presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que la prioridad es la seguridad, pero dejó claro que, hasta ahora, no hay razones para modificar la carrera que abrirá la temporada de la Fórmula 1.

“Nuestras decisiones estarán guiadas por la seguridad y el bienestar”, afirmó, al tiempo que explicó que la FIA mantiene comunicación permanente con equipos y promotores.

Ajustes en vuelos, pero sin cancelaciones

El conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán generó complicaciones en rutas aéreas y logística internacional.

Travis Auld, director ejecutivo del GP australiano, reconoció que hubo contratiempos en los desplazamientos.

“Lo ocurrido durante el fin de semana ha trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia Fórmula 1”, señaló.

Sin embargo, puntualizó que no habrá impacto en la competencia. Durante las últimas horas se reprogramaron vuelos y envíos de carga para cumplir con los tiempos establecidos.

Calendario bajo observación

Aunque Australia no sufrirá cambios, la situación mantiene en alerta a otras sedes del campeonato, especialmente en Medio Oriente.

La FIA informó que sigue evaluando las condiciones para futuras fechas, en coordinación con autoridades locales y equipos, aunque insistió en que cualquier decisión se tomará con base en criterios de seguridad.

“Nuestra organización está construida sobre la unidad y propósitos compartidos. La unidad importa ahora más que nunca”, concluyó Ben Sulayem.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26062793474814_716b20a0d3
Arizona liberará a Kyler Murray para iniciar nueva reconstrucción
revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
AP_26062750957817_dd672430a0
Atlético de Madrid avanza a su primera final de Copa en 13 años
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_10_54_54_PM_c6ac0433f2
Mojtaba Jamenei, el favorito para suceder a líder supremo de Irán
ataques_israelies_dejan_al_menos_15_muertos_en_beirut_7e94fd8920
Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización presuntos explosivos en Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×