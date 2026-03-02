Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cesar_ramos_varado_qatar_e06a1bfc23
Deportes

Árbitros mexicanos varados en Qatar por conflicto bélico

Tres árbitros mexicanos permanecen en Doha tras el cierre del espacio aéreo por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán

  • 02
  • Marzo
    2026

Los árbitros César Arturo Ramos, Marco Antonio Bisguerra y Alberto Morín permanecen en Doha, Qatar, luego del cierre del espacio aéreo en la región tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los silbantes no pudieron abordar su vuelo de regreso a México después de que varios aeropuertos suspendieran operaciones por razones de seguridad.

Están a salvo, confirma la FMF

La Federación Mexicana de Futbol informó que los tres árbitros se encuentran resguardados en un hotel en Doha y que mantienen comunicación permanente con las autoridades.

“Desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Catar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente”, señaló el organismo en un comunicado.

Además, la federación indicó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar su retorno en cuanto existan condiciones seguras.

Viaje interrumpido tras actividad en Arabia

Cabe recordar que César Ramos y su equipo arbitral participaron el 23 de febrero en un partido de la Saudi Pro League entre Al Qadsiah y Al-Ettifaq, encuentro en el que el mexicano Julián Quiñones marcó en la victoria 4-0 de su equipo.

Tras cumplir con esa designación, los árbitros planeaban volar desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hacia Dallas para hacer conexión a la Ciudad de México, sin embargo el recrudecimiento del conflicto y los bombardeos en la región obligaron a cancelar los vuelos.

Por su parte, la Cancillería mexicana pidió a los connacionales en la zona mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales, ante los cierres de espacio aéreo y las cancelaciones masivas de vuelos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ramadan_mls_058e37c59d
MLS pausará partidos para romper ayuno en Ramadán
AP_26032468185159_8d21186c16
Djokovic se baja del Abierto de Qatar por fatiga
G_8af_TNWQA_Ay15_M_b4838f5346
Sábado de pelotas: Rayados recibe a Xolos y Tigres visita al León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_10_54_54_PM_c6ac0433f2
Mojtaba Jamenei, el favorito para suceder a líder supremo de Irán
ataques_israelies_dejan_al_menos_15_muertos_en_beirut_7e94fd8920
Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización presuntos explosivos en Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×