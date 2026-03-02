Árbitros mexicanos varados en Qatar por conflicto bélico

Los árbitros César Arturo Ramos, Marco Antonio Bisguerra y Alberto Morín permanecen en Doha, Qatar, luego del cierre del espacio aéreo en la región tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los silbantes no pudieron abordar su vuelo de regreso a México después de que varios aeropuertos suspendieran operaciones por razones de seguridad.

Están a salvo, confirma la FMF

La Federación Mexicana de Futbol informó que los tres árbitros se encuentran resguardados en un hotel en Doha y que mantienen comunicación permanente con las autoridades.

“Desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Catar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente”, señaló el organismo en un comunicado.

Además, la federación indicó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar su retorno en cuanto existan condiciones seguras.

La Comisión de Árbitros informa: pic.twitter.com/G4caX6W0Ds — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 2, 2026

Viaje interrumpido tras actividad en Arabia

Cabe recordar que César Ramos y su equipo arbitral participaron el 23 de febrero en un partido de la Saudi Pro League entre Al Qadsiah y Al-Ettifaq, encuentro en el que el mexicano Julián Quiñones marcó en la victoria 4-0 de su equipo.

Tras cumplir con esa designación, los árbitros planeaban volar desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hacia Dallas para hacer conexión a la Ciudad de México, sin embargo el recrudecimiento del conflicto y los bombardeos en la región obligaron a cancelar los vuelos.

Por su parte, la Cancillería mexicana pidió a los connacionales en la zona mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales, ante los cierres de espacio aéreo y las cancelaciones masivas de vuelos.

Comentarios