¿Qué se sabe del funeral de 'El Mencho' en Guadalajara?

La colonia San Andrés, en Guadalajara, amaneció bajo fuerte vigilancia de convoyes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado ante el posible funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El despliegue se concentró en la funeraria La Paz, donde decenas de unidades federales y estatales resguardaron el perímetro mientras un helicóptero militar sobrevolaba la zona. El acceso se mantuvo restringido y bajo revisiones exhaustivas.

Coronas y símbolo del CJNG

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la llegada constante de arreglos florales monumentales. Entre ellos destacó una pieza en forma de gallo gigante confeccionada con rosas rojas y blancas, con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la parte superior.

El diseño alude al apodo de “El Señor de los Gallos” con el que se identificaba al capo. También se reportó el ingreso de al menos una docena de coronas sin remitente y otras con mensajes genéricos de condolencia, todas revisadas por las autoridades antes de su ingreso.

Traslado bajo resguardo

De acuerdo con versiones, los restos del líder criminal habrían sido entregados por la Fiscalía General de la República a sus familiares en la Ciudad de México y posteriormente trasladados a Jalisco bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Una fuente federal indicó que el objetivo del operativo es disuadir a grupos rivales y prevenir cualquier ataque o disturbio durante el velorio. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la realización del funeral.

En redes sociales circuló la versión de que entre los asistentes estaría Laisha Michelle Oseguera González, hija del capo, aunque esto no ha sido confirmado.

La jornada también estuvo marcada por episodios violentos en Guadalajara, incluida una balacera en avenida Américas y la colocación de ponchallantas, lo que elevó la percepción de riesgo, aunque el gobierno estatal negó la activación de código rojo.

Tras la muerte de “El Mencho”, el CJNG habría respondido con bloqueos, incendios y ataques en diversas entidades del país, en una escalada que, según reportes, dejó decenas de muertos, incluidos elementos federales.

Comentarios