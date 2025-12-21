Se va una leyenda: Mónica Ocampo anuncia su retiro del fútbol

Mónica Ocampo, capitana y referente de las Tuzas del Pachuca, anunció oficialmente su retiro del futbol profesional, poniendo fin a una trayectoria de casi dos décadas que la consolidó como una de las pioneras y figuras más importantes del balompié femenil en México.

La futbolista se despide de las canchas con un palmarés destacado, que incluye tres títulos con Pachuca: una Copa MX, un campeonato de Liga MX Femenil y un Campeón de Campeones, logros que marcaron una era para el club hidalguense.

Un adiós que no es definitivo

Durante el Congreso Nacional de Futbol Femenil, celebrado en la Ciudad de México, Ocampo dejó claro que su retiro no significa un alejamiento total del deporte.

“Dejo oficialmente el futbol profesional. Sé que no es un adiós. De la mano del club Pachuca y de Jesús Martínez seguiré sumando al balompié femenil de nuestro país”, expresó en conferencia de prensa.

La ahora exjugadora aseguró sentirse orgullosa de lo conseguido dentro del campo y motivada por aportar desde otras áreas al crecimiento del futbol femenil.

Casi 20 años de disciplina y resiliencia

Ocampo destacó que el futbol fue una parte esencial de su vida, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal.

“En la cancha he conocido lo que es la disciplina, lo que es nunca rendirme. He formado carácter y resiliencia”, señaló.

Nacida el 4 de enero de 1987 en Jojutla, Morelos, Mónica Ocampo inició su carrera en las categorías inferiores de la Selección Mexicana, participando en las selecciones Sub-15, Sub-19 y Sub-20.

Entre 2006 y 2009 jugó en el FC Indiana de la W-League en Estados Unidos. Posteriormente, en 2010, militó en el Atlanta Beat de la Women’s Professional Soccer (WPS), donde disputó 17 partidos y anotó tres goles.

En 2013 llegó al Sky Blue FC de la National Women’s Soccer League (NWSL), etapa en la que fue reconocida como Jugadora de la Semana y del Mes, además de obtener el Botín de Oro como máxima goleadora del equipo.

Referente de Pachuca y de la Liga MX Femenil

Antes de la creación de la liga profesional, Ocampo jugó de manera semiprofesional con las Leonas de Morelos. En 2017 se incorporó al CF Pachuca Femenil, uno de los clubes fundadores de la Liga MX Femenil.

Durante ocho años con las Tuzas se convirtió en capitana, líder del vestidor y símbolo del proyecto, coronándose campeona de Liga en el Clausura 2025 tras vencer al América en la final, además de ganar el Campeón de Campeones.

El gol que marcó la historia de los Mundiales

Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en el Mundial Femenil de Alemania 2011, cuando anotó un gol de larga distancia ante Inglaterra, considerado en 2019 por la FIFA como el mejor gol en la historia de los Mundiales Femeniles.

“Me la acomodé a la derecha y no la pensé. Nada más escuché el grito de la gente y me quedé sorprendida”, recordó Ocampo en una entrevista con FIFA.

Trayectoria con la Selección Mexicana

Ocampo representó a México en tres Copas del Mundo, incluyendo una Sub-20, además de participar en Premundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Entre sus logros destacan dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 y 2018.

“Siento mucho orgullo de haber portado los colores de mi país”, afirmó sobre su paso por el Tricolor.

El retiro de Mónica Ocampo, anunciado el 20 de diciembre de 2025 a los 38 años, marca el cierre de una carrera forjada en una época con escaso apoyo al futbol femenil, pero también deja un legado clave en el crecimiento y consolidación de la Liga MX Femenil.

Su historia permanece como inspiración para las nuevas generaciones que hoy encuentran un camino abierto gracias a futbolistas como ella.

Comentarios