Congreso avanza a 2026 con agenda en trabajo, salud e impuestos

Al concluir el periodo ordinario de sesiones de 2025, el Congreso de la Unión dejó diversos expedientes legislativos abiertos, integrados por iniciativas y asuntos que fueron presentados formalmente, turnados a comisiones y registrados en los sistemas oficiales, pero que no alcanzaron dictamen ni votación final. Conforme al procedimiento parlamentario, estos proyectos siguen vigentes y se trasladan al siguiente año legislativo como pendientes para 2026.

El rezago legislativo no se limita a un solo rubro. Incluye un pendiente trascendente en el rubro diplomático, reglas político-electorales, política fiscal y económica, justicia, propuestas en materia laboral y social, salud.

Son decisiones institucionales que requieren aval del Senado, iniciativas que inciden directamente en las condiciones de trabajo, el ingreso de los trabajadores, la atención médica, la recaudación fiscal, los mecanismos de participación democrática.

Política exterior

Nombramientos de Gertz Manero como embajador

El nombre de Alejandro Gertz Manero volvió a colocarse en el centro de la agenda legislativa y diplomática, en medio de trascendidos que apuntan a Alemania como posible destino, aunque sin confirmación oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno federal aún se encuentra a la espera del beneplácito del país receptor, un paso indispensable antes de formalizar el nombramiento del exfiscal general de la República como embajador de México y enviarlo al Senado para su ratificación.

Desde Palacio Nacional, dejó claro que ninguna designación puede hacerse pública mientras no se reciba ese aval diplomático. “Estamos en espera del beneplácito y, en cuanto se tenga, podremos informar a qué país será enviado. Es el procedimiento habitual y confiamos en que en los próximos días ya se conozca”, explicó durante su conferencia matutina.

La eventual designación de Gertz Manero mantiene en pausa uno de los nombramientos que requieren aprobación del Senado de la República, en un momento en el que la Cámara alta arrastra una agenda cargada de asuntos sin resolver.

Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República el 27 de noviembre de 2025, luego de que el Senado aprobara su renuncia con 72 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Materia político-electoral

Revocación de mandato

En el terreno político-electoral, quedaron sin resolución iniciativas relacionadas con la revocación de mandato, incluidas propuestas para modificar su regulación o ajustar su calendario. Estos proyectos fueron presentados y turnados a comisiones competentes, pero no alcanzaron dictamen aprobado antes del cierre del periodo legislativo de 2025.

Reforma electoral

En la misma materia permanecen iniciativas de reforma electoral orientadas a modificar reglas de financiamiento de partidos políticos y mecanismos de consultas populares. Al cierre del periodo ordinario, los proyectos seguían sin dictamen aprobado, por lo que mantienen estatus de pendiente.

Materia fiscal y económica

Reformas tributarias en análisis

El rezago legislativo se extiende al ámbito fiscal y económico. A lo largo de 2025, el Congreso recibió y turnó a comisiones diversas iniciativas de reforma al marco tributario, que incluyen propuestas de modificación al Impuesto sobre la Renta, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a derechos federales.

Aunque parte del análisis fiscal avanzó en el contexto del Paquete Económico, no todas las iniciativas turnadas obtuvieron dictamen aprobado, por lo que algunos proyectos permanecen en análisis, con estatus de pendiente rumbo a 2026.

Materia laboral y social

Jornada laboral de 40 horas

Uno de los expedientes laborales que permanece sin resolución es la reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue presentada en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre reciente, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a las comisiones correspondientes.

Al cierre del periodo ordinario, el proyecto no contaba con dictamen aprobado, por lo que mantiene estatus de pendiente dentro del proceso legislativo.

La propuesta forma parte del conjunto de iniciativas laborales que quedaron en análisis en comisiones y que no fueron sometidas a votación en el Pleno antes del cierre de sesiones.

Aguinaldo mínimo de 30 días

En el mismo bloque se encuentra la propuesta para aumentar el aguinaldo mínimo de 15 a 30 días. La iniciativa fue presentada en octubre de 2024, registrada en el Sistema de Información Legislativa y turnada a comisión para su estudio. Al no haber sido dictaminada ni votada durante 2025, su estatus es de pendiente, lo que mantiene el expediente activo rumbo a 2026.

12 de diciembre como día de descanso obligatorio

Otro proyecto laboral que permanece sin resolución es la iniciativa que busca declarar el 12 de diciembre como día de descanso obligatorio con pago, mediante una modificación a la Ley Federal del Trabajo. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados en octubre de 2024, registrado en el Sistema de Información Legislativa y turnado a comisión. Al cierre del periodo ordinario de 2025, no se emitió dictamen, por lo que la iniciativa continúa en trámite legislativo.

Descanso en jornada continua y otras reformas laborales

Dentro del mismo rubro laboral quedaron pendientes otras reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas la iniciativa para ampliar a 45 minutos el descanso en jornada continua. El proyecto fue presentado y turnado a comisión, pero no alcanzó dictamen aprobado, por lo que su estatus es de pendiente.

También permanecen en análisis iniciativas relacionadas con sanciones por acoso laboral y sexual en el servicio público, presentadas durante la LXVI Legislatura y turnadas a comisiones competentes, sin resolución definitiva al cierre del periodo ordinario.

Materia de salud y política social

Atención por pérdida gestacional y neonatal

En el ámbito de la salud, el Congreso dejó pendiente la reforma a la Ley General de Salud para establecer protocolos de atención médica y acompañamiento en casos de pérdida gestacional o neonatal. La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al cierre de 2025, el expediente no contaba con dictamen aprobado, por lo que mantiene estatus de pendiente.

Fondo de rehabilitación postmastectomía

Durante 2025 también se turnaron a comisiones propuestas de política social, entre ellas la creación de un fondo de rehabilitación postmastectomía, orientado a la atención integral de pacientes. Estas iniciativas fueron presentadas y turnadas a comisión, pero no fueron dictaminadas antes del cierre del periodo ordinario, por lo que continúan en etapa de análisis legislativo.

Materia judicial

Debate sobre “jueces sin rostro”

Durante 2025 se mantuvo abierto el debate legislativo sobre la figura de los “jueces sin rostro”, en el marco de reformas al sistema de justicia. El tema fue discutido en el ámbito parlamentario, pero no derivó en una reforma legal aprobada, por lo que su estatus es el de debate sin resolución normativa.

