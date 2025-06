Seattle Sounders es el primer eliminado del Mundial de Clubes

Este jueves se conoció al primer eliminado del Mundial de Clubes, siendo el Seattle Sounders que cayó 3-1 ante el Atlético de Madrid.

Con un doblete de Pablo Barrios y otro tanto del belga Axel Witsel, superaron a los estadounidenses en el partido correspondiente a la Jornada 2 del grupo B.

Seattle descontó gracias a un tanto del checo Albert Rusnák al minuto 50.

Gave it our all.



