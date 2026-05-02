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Domina Sultanes a Charros 3-1 y corta mala racha

Con sólida actuación de Justus Sheffield y respaldo oportuno a la ofensiva, Monterrey superó a Jalisco en un duelo cerrado que se resolvió con un cierre firme.

  • 02
  • Mayo
    2026

Sultanes de Monterrey vencieron 3-1 a Charros de Jalisco en el Walmart Park, en un duelo que se mantuvo cerrado de principio a fin y que marcó el regreso de los regiomontanos a la senda del triunfo.

El encuentro estuvo dominado por el pitcheo desde las primeras entradas, con actuaciones destacadas de ambos abridores, en un juego donde cada carrera resultó determinante.

¿Cómo fue la actuación de Justus Sheffield en la victoria?

El zurdo Justus Sheffield se llevó el triunfo tras lanzar cinco entradas sin permitir carrera y recetar cinco ponches, controlando a la ofensiva rival en los momentos clave.

Por su parte, Zac Grotz también mostró solidez desde la lomita al trabajar seis entradas, aunque permitió dos anotaciones que marcaron diferencia en el marcador.

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¿Cómo abrió el marcador Sultanes ante Charros?

Monterrey tomó la ventaja en la segunda entrada, cuando Sócrates Brito anotó la primera carrera en una jugada de selección tras un batazo de Omar Narváez.

A partir de ese momento, ambos equipos mantuvieron un duelo de pitcheo que limitó las oportunidades ofensivas.

¿Quién amplió la ventaja para Monterrey?

En la quinta entrada, Ismael Alcántara conectó su segundo cuadrangular de la temporada para ampliar la ventaja, destacando además por un bat flip que encendió a la afición en el estadio.

La respuesta de Charros llegó en la sexta alta, con un jonrón solitario de Willie Calhoun por el jardín derecho, que acercó a los visitantes en la pizarra.

¿Cómo aseguró Sultanes el triunfo?

Los Fantasmas Grises respondieron en la octava entrada con imparable de Ramiro Peña al jardín central, permitiendo que Gustavo Núñez anotara la tercera carrera.

En la novena, Chris Ellis cerró el juego con autoridad para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

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¿Qué sigue en la serie entre Sultanes y Charros?

Con este resultado, Henry Blanco se llevó el primer duelo estratégico frente a Benjamín Gil.

Ambas novenas se enfrentarán nuevamente este sábado a las 17:00 horas, con el duelo programado entre el zurdo Alonso Becerra por Monterrey y el derecho Luis Iván Rodríguez por Jalisco.


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