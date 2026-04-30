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Finanzas

PIB registra incremento del 0.2% en primer trimestre 2026: INEGI

En cifras originales, el PIB creció 0.1% interanual entre enero y marzo, por lo que su desempeño fue resultado de las actividades terciarias

  • 30
  • Abril
    2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la economía nacional registró un crecimiento anual de 0.2% en el primer trimestre de este 2026.

Según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) los resultados indicaron que el PIB descendió 0.8% en términos reales, pero frente a la tasa anual, el PIB oportuno aumentó 0.2%.

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En este primer trimestre,  las actividades primarias
bajaron 1.4 %; las actividades secundarias, 1.1 %; y las actividades terciarias, 0.6 %, a tasa trimestral. 

En cifras originales, el PIB creció 0.1% interanual entre enero y marzo, por lo que su desempeño fue resultado de las actividades enteramente terciarias.

Información oportuna de comercio exterior, detalló que México registró un superávit comercial de $5,932 millones de dólares, en contraste con el déficit de $463 millones de dólares reportado en febrero.

De acuerdo con la estimación, se siguen los conceptos, criterios metodológicos, clasificadores y datos
fuente que se emplean en los cálculos trimestrales. 

 


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