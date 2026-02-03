Podcast
Deportes

Seis ciudades de EUA serán sedes del fútbol Los Ángeles 2028

Seis ciudades de Estados Unidos albergarán la fase de grupos del fútbol en LA28; las semifinales y finales se jugarán en el Rose Bowl

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) anunciaron este martes 3 de febrero de 2026 que seis ciudades de Estados Unidos fueron seleccionadas como sedes para los partidos del torneo olímpico de fútbol, además del histórico Rose Bowl de Pasadena, que recibirá las fases finales.

La decisión busca ampliar el alcance del evento y permitir que más aficionados vivan la experiencia olímpica en distintas regiones del país.

Ciudades elegidas para la fase de grupos

Los encuentros de la fase de grupos y algunas rondas eliminatorias se disputarán en estadios de la Major League Soccer (MLS), todos ya existentes y considerados de primer nivel. Las sedes confirmadas son:

  • Nueva York, en el New York Stadium, futura casa del New York City FC
  • Columbus, Ohio, en el Columbus Stadium
  • Nashville, Tennessee, en el Nashville Stadium
  • San Luis, Missouri, en el Energizer Park
  • San Diego, California, en el Snapdragon Stadium
  • San José, California, en el PayPal Park
  • El Rose Bowl, escenario de las medallas

HAOxVQvbAAAEtha.jfif

Las semifinales y finales, incluidas las disputas por la medalla de oro en las ramas masculina y femenina, se jugarán en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol internacional y previamente confirmado como sede clave de LA28.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, explicó ante el Comité Olímpico Internacional que el torneo se desarrollará en “estadios de la MLS de primer nivel ya existentes”, siguiendo un modelo utilizado en ediciones anteriores de los Juegos para maximizar accesibilidad e impacto nacional.

Los torneos olímpicos contarán con 12 selecciones en la rama varonil y 16 en la femenil, consolidando al fútbol como uno de los deportes con mayor proyección durante los Juegos de Verano.

 

 


