Nacional

Niega Presidencia tensión con EUA por ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no busca protagonismo ni confrontación con Estados Unidos por la ayuda humanitaria a Cuba

  • 03
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la posibilidad de que México actúe como mediador entre Cuba y Estados Unidos depende exclusivamente de esas naciones y no de su gobierno, al subrayar que ambas son soberanas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria rechazó que exista una intención personal de intervenir en el diferendo y recordó que la política exterior mexicana se rige por principios históricos.

“Cuba es un país soberano, independiente, Estados Unidos también, México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto… pero no es un asunto personal”, afirmó.

Doctrina diplomática y respeto a la soberanía

Sheinbaum destacó que la postura de México se sustenta en la Doctrina Estrada y en la tradición diplomática del país.

“Es un asunto de la historia de la política exterior mexicana… defendemos la soberanía de los pueblos por Constitución y por convicción”, señaló.

Agregó que su gobierno no busca protagonismo en el escenario internacional.

“No es un asunto de que uno quiera protagonizar, es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía”, sostuvo.

La mediación dependerá de las condiciones

Además, insistió en que cualquier acercamiento formal para facilitar el diálogo deberá surgir primero de La Habana y Washington.

“Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero ya depende de que se den las condiciones”, puntualizó.

Recalcó que se trata de una postura institucional y no personal.

“No es la presidenta, es México… siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos”, concluyó.

Ayuda humanitaria sin confrontación

Por otra parte, afirmó que el envío de ayuda humanitaria se debe de concretar esta misma semana, en la medida de lo posible, siempre con base en las necesidades reales del país caribeño.

“Primero tenemos que conocer qué requieren, no se trata de mandar lo que a nosotros se nos ocurra”, explicó.

La titular del Poder Ejecutivo federal, negó que esta acción vaya a generar roces con el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, y reiteró que México mantendrá una postura de respeto y cooperación internacional.

 


