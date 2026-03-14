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Seleccionadas de Irán retiran solicitud de asilo en Australia

Dos futbolistas y un miembro del staff de Selección femenina de Irán desistieron de su petición de refugio tras la Copa Asiática, informó la televisión estatal

  • 14
  • Marzo
    2026

Dos jugadoras de la Selección femenina de fútbol de Irán y un integrante del cuerpo técnico retiraron su solicitud de asilo en Australia, según reportaron medios estatales iraníes.

El grupo formaba parte de la delegación que participó recientemente en la Copa Asiática Femenina disputada en territorio australiano.

Inicialmente, siete miembros del equipo —seis futbolistas y un analista técnico— habían solicitado refugio después de ser señalados en su país como “traidores en tiempo de guerra”, luego de negarse a entonar el himno nacional antes de un partido, en medio de la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios, una de las jugadoras desistió de su petición a principios de esta semana con el fin de reunirse con el resto de la delegación, que regresaba a Irán a través de Malasia.

Este sábado, la televisión estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) confirmó que otros tres integrantes —dos futbolistas y un miembro del equipo técnico— también renunciaron a su solicitud de asilo y ya se encontraban en tránsito hacia Malasia.

La cadena difundió imágenes de las tres mujeres portando el hiyab islámico mientras aparentemente se preparaban para abordar un vuelo.

Según los reportes, el resto de la delegación permanece en Kuala Lumpur, capital de Malasia, en espera de completar su traslado final hacia Teherán.


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