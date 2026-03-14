Plan B de Sheinbaum requerirá mayoría calificada en el Congreso

Las propuestas incluidas en el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum implican reformas a la Constitución, por lo que requerirán mayoría calificada en el Congreso, afirmó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

El legislador explicó que, debido a la naturaleza constitucional de las modificaciones planteadas, será indispensable contar con el respaldo de los partidos aliados, entre ellos el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Monreal también llamó a mantener el respeto hacia los integrantes de la coalición y destacó la actitud de la mandataria federal al convocar a una reunión con las fuerzas políticas aliadas para tratar de recomponer la relación.

El encuentro, realizado el miércoles por la noche en Palacio Nacional, se prolongó por varias horas y reunió a representantes de Morena, PT y PVEM, así como a los coordinadores de la mayoría legislativa en ambas cámaras.

De acuerdo con Monreal, la presidenta participó en la reunión hasta alrededor de las 21:30 horas, mientras que los dirigentes y legisladores continuaron dialogando con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el objetivo de analizar alternativas y buscar acuerdos.

El coordinador parlamentario consideró que la invitación de la mandataria a sus aliados representa un gesto de apertura política, especialmente después de que estos votaron en contra de la propuesta original de reforma constitucional.

Entre los temas que se contemplan en el nuevo planteamiento se encuentran cambios relacionados con los ayuntamientos, los congresos locales, la revocación de mandato y las consultas ciudadanas.

Monreal indicó que la presidenta prevé enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes o martes, y señaló que se espera la respuesta de los partidos aliados para determinar si respaldarán el proyecto.

Añadió que, mientras tanto, la Secretaría de Gobernación mantiene diálogo con las dirigencias del PT y del PVEM para explorar la posibilidad de reconstruir la alianza legislativa y avanzar en la reforma planteada por el Ejecutivo.

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