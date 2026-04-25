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Sergio de Larrea se declara elegible para el Draft de la NBA

El base español del Valencia Basket busca dar el salto a la liga estadounidense y evaluará su futuro antes de la ceremonia en Brooklyn

  • 25
  • Abril
    2026

El joven base español Sergio de Larrea ha decidido declararse elegible para el Draft de la NBA 2026, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en Brooklyn.

El jugador del Valencia Basket, de 20 años, se inscribió dentro del proceso de “early entry”, destinado a jugadores internacionales menores de 22 años o que aún no agotan su elegibilidad.

Con esta decisión, De Larrea busca explorar sus opciones en el mercado estadounidense, con la posibilidad de retirar su candidatura antes del 13 de junio si las perspectivas no le resultan favorables.

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Temporada sólida en España

El base vallisoletano ha tenido un desempeño consistente en la Liga ACB, donde promedia 9.3 puntos y 3.6 asistencias por partido, consolidándose como uno de los prospectos más prometedores del baloncesto español.

Como parte del camino hacia el Draft, la NBA celebrará el 10 de mayo la lotería en Chicago, donde se definirá el orden de selección de las franquicias.

Posteriormente, la misma ciudad albergará el tradicional “combine”, un evento clave en el que los jugadores realizan pruebas físicas y competitivas ante ojeadores y directivos de la liga.

En ediciones recientes, talentos como Izan Almansa y Bronny James participaron en este proceso previo al Draft, ganando visibilidad ante los equipos.

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Actualmente, las previsiones sitúan a De Larrea como una posible selección de segunda ronda, lo que no garantizaría un contrato asegurado. Sin embargo, el jugador busca medir el interés real de las franquicias y aspirar a escalar posiciones.

El base español tendrá hasta días antes del Draft para tomar una decisión definitiva sobre su futuro inmediato. Su inscripción marca un paso importante en su carrera y abre la puerta a un posible salto a la élite del baloncesto mundial.

De consolidar su candidatura, Sergio de Larrea podría convertirse en uno de los nuevos talentos europeos en dar el salgo a la NBA en 2026.


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