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Internacional

Reino Unido aprueba iniciativa que prohibirá comprar cigarrillos

Actualmente, es ilegal vender cigarrillos, productos de tabaco o vapeadores a menores de 18 años, pero lo que se busca es erradicarla de forma vitalicia

  • 22
  • Abril
    2026

Reino Unido aprobó este miércoles una iniciativa de ley que aprueba la prohibición de la compra de cigarrillos para las futuras generaciones.

En esta iniciativa se señala que los niños nacidos del 31 de diciembre de 2008, tendrán prohibido comprar cigarrillos, como parte del Proyecto de Ley sobre Tabaco y Vapeadores.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Acción sobre Tabaquismo y Salud, Hazel Cheeseman, esta propuesta fue aprobada después de décadas de lucha.

“El fin del tabaquismo y del daño devastador que causa ya no es incierto: es inevitable.”

La legislación, que necesita la aprobación del rey Carlos III antes de entrar en vigor, también permitirá al gobierno regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluidos los sabores y el empaquetado.

Actualmente, es ilegal vender cigarrillos, productos de tabaco o vapeadores a menores de 18 años. Pero la mayoría de los jóvenes de hoy se enfrentarán a una prohibición de toda la vida, ya que la edad mínima para comprar cigarrillos aumenta cada año.

El número de personas que fuman en Gran Bretaña ha disminuido en dos tercios desde la década de 1970, pero unas 6,4 millones de personas, lo que equivale al 13% de la población.


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