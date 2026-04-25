Yareli Acevedo gana plata en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026

La mexicana Yareli Acevedo reafirmó su lugar entre las mejores del mundo al conquistar la medalla de plata en la prueba de eliminación de la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026, disputada en Nilai.

Final intensa ante la élite mundial

Acevedo protagonizó una competencia de alto nivel y se mantuvo como protagonista durante toda la prueba, caracterizada por su exigencia táctica y física.

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La capitalina cruzó la meta con 540 puntos, sólo por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se llevó el oro con 600 unidades.

El podio lo completó la irlandesa Lara Gillespie, con 480 puntos, en una final que se definió en un sprint cerrado.

La medalla de plata en Malasia confirma el gran momento de Acevedo, quien ha firmado una temporada destacada en el circuito internacional. Entre sus resultados más relevantes en 2026 destacan:

Oro en la prueba de eliminación en Perth, Australia

Bronce en el ómnium en Hong Kong

Múltiples medallas en el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile

Con este resultado, la ciclista mexicana suma cuatro podios en la actual temporada de la Copa del Mundo, consolidándose como una de las principales figuras del ciclismo de pista.

Más medallas para México

La delegación mexicana también celebró el bronce en la prueba de velocidad por equipos femenil, integrada por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno.

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El conjunto tricolor sumó 320 puntos para subir al podio, detrás de Países Bajos (plata) y China (oro).

Los resultados obtenidos en la Copa del Mundo otorgan puntos clave en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, fundamentales para la clasificación al Campeonato Mundial de Pista 2026 en Shanghái.

A sus 24 años, Yareli Acevedo se posiciona como una de las cartas fuertes del deporte mexicano rumbo al ciclo olímpico, con la mirada puesta en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará consolidar su ascenso en la élite del ciclismo mundial.

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